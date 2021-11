Θυμάσαι την ημέρα που αγόρασες το πρώτο σου σουτιέν; Είμαι σίγουρη πως την θυμάσαι! Πώς γίνεται να την ξεχάσεις άλλωστε, ήταν το πρώτο σημάδι που σήμαινε ότι γίνεσαι γυναίκα ή τουλάχιστον έτσι ένιωσα εγώ. Από τότε μέχρι σήμερα έχεις βρει τον τρόπο που σε βολεύει να φοράς το σουτιέν σου. Το ήξερε πώς αυτό λέει πολλά για εσένα και υποδηλώνει στοιχεία του χαρακτήρα σου;

Σύμφωνα με ένα άρθρο του 2015, η Patti Wood – ειδικός στη γλώσσα του σώματος και στην ανθρώπινη συμπεριφορά και συγγραφέας του Snap: Making the Most of First Impressions, Body Language and Charisma – υποστηρίζει ότι ο τρόπος που φοράς το σουτιέν σου μπορεί να δηλώνει κάτι υποσυνείδητα για το ποιος στα αλήθεια είσαι.

Τι υποδηλώνει για εσένα ο τρόπος που βάζεις το σουτιέν σου;

Εάν φοράς το σουτιέν σου και το κουμπώνεις στην πλάτη…

Σημαίνει ότι είσαι υποστηρικτική. Είσαι ο τύπος του κοριτσιού που του αρέσει να είναι γύρω από ανθρώπους, να βοηθάει τους άλλους και να τα πηγαίνει καλά με όλους.

Είσαι η φίλη που είναι πάντα εκεί για συμβουλές και κουβαλά τυχαία πράγματα για κάθε ενδεχόμενο γιατί δεν μπορείς ποτέ να είσαι πολύ προετοιμασμένος.

Αν φοράς το σουτιέν σου, το κουμπώνεις μπροστά και μετά το περιστρέφεις…

Σημαίνει ότι έχεις επιρροή. Είσαι ο τύπος του κοριτσιού που του αρέσει να φροντίζει να καλύπτονται όλες οι ανάγκες της. Αφιερώνεις χρόνο για να κάνεις τα πράγματα σωστά, αλλά δεν έχεις κανένα πρόβλημα όταν πρόκειται να βγεις μπροστά, να κάνεις μία δήλωση και να πεις τα πράγματα με το όνομά τους.

Εάν φοράς σουτιέν με κούμπωμα μπροστά…

Σημαίνει ότι είσαι οδηγός. Ως οδηγός, είσαι το είδος του κοριτσιού που δεν του αρέσει να χάνει χρόνο.

Φροντίζεις να κάνεις πράγματα αποτελεσματικά και καλής ποιότητας γιατί δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου. Παίρνεις έξυπνες και γρήγορες αποφάσεις.

Εάν έχεις κουμπώσει μία φορά το σουτιέν σου και δε το έχεις ξεκουμπώσει ποτέ ξανά…

Σημαίνει ότι είσαι προσεκτική. Θέλεις να είσαι σίγουρη ότι τα πράγματα γίνονται σωστά και λειτουργικά. Σου αρέσει να κρατάς ορισμένες πτυχές του εαυτού σου μυστικές και δεν απολαμβάνεις την στιγμή όταν είσαι εσύ το επίκεντρο.

Εάν δεν φοράς καθόλου σουτιέν…

Είσαι ελεύθερο πνεύμα και δε σε νοιάζει τι πιστεύουν οι άνθρωποι για εσένα. Είσαι ανεξάρτητη και νιώθεις άνετη με ό,τι κι αν φορέσεις! Με λίγα λόγια μπορείς να γίνεις φίλη μου;

Διάβασε πρώτος όλα τα θέματα του iPop.gr στο Google News