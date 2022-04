Εντάξει, μπορεί να ακούγεται σαν κάτι που θα μπορούσες να παραγγείλεις στα Starbucks ή αλλιώς μια γλυκιά μπουκιά καραμέλας που πιθανότατα θα απολάμβανες μαζί με το απογευματινό σου τσάι, αλλά το vanilla almond butter είναι το must have χρώμα μαλλιών, που επιτυγχάνει μια όμορφη ισορροπία μεταξύ δροσερού – παγωμένου ξανθού και ζεστού. Περιλαμβάνει πολυδιάστατους τόνους που είναι τέλειοι για το καλοκαίρι και όχι μόνο.

you might also like