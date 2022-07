Η make up artist της Hailey Bieber, Nina Park, μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μία κοντινή φωτογραφία του μοντέλου, η οποία δείχνει λεπτομερώς το μακιγιάζ της. Για την εμφάνισή της έχει επιλέξει ένα διακριτικό smoked out bronzy μάτι, kitten liner και βλεφαρίδες με σκοπό να γίνεται ακόμα πιο έντονο το βλέμμα της.

Η Hailey Bieber για άλλη μία φορά αποτελεί πηγή έμπνευσης για τα καλοκαιρινά beauty looks σου και η make up artist της σου αποκαλύπτει όλα της τα μυστικά ώστε να επιτύχεις τα πιο juicy χείλη για το hot girls summer σου!