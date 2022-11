Ο Ta, ο οποίος έχει δημιουργήσει το floating-crystal liner look σε stars όπως η Gigi Hadid και η Camila Cabello, υποστηρίζει πως υπάρχει πολύ σημαντικός λόγος να δίνουμε έμφαση στα μάτια ιδιαίτερα όταν πρόκειται για το συγκεκριμένο trend. «Με το floating-crystal liner μπορείς πραγματικά να απογειώσεις την εμφάνισή σου», τονίζει ο make up artist. «Είναι σωστό να τονίζονται τα μάτια, γιατί μπορούν πραγματικά να σου αποκαλύψουν την πραγματική εικόνα ενός ανθρώπου».

