Όχι, μη ταράζεσαι δεν αναφέρομαι στο «σκληρό» φιλάρισμα των 90s. Μπορεί το Rachel Cut της Rachel Green, aka Jennifer Aniston, στα «Φιλαράκια» να ήταν so hot, όμως, ούτε η ίδια δεν θα έκοβε τα μαλλιά της έτσι, πια. Το new age layering είναι σχεδόν αόρατο. Πραγματοποιείται στις άκρες των μαλλιών απαλλάσσοντάς τα από τη ψαλίδα και ταυτόχρονα δίνοντάς τους κίνηση. Προσδίδουν ανάλαφρο όγκο και είναι η αρχή για να εξασκηθείς στη δημιουργία waves στο σπίτι. Μιλάω εκ πείρας. Από τότε που υιοθέτησα το συγκεκριμένο κούρεμα μπορώ και χτενίζω πιο εύκολα τα μαλλιά μου στο σπίτι. Οι κυματισμοί πραγματοποιούνται με μία και γρήγορα. Τα μαλλιά μου δείχνουν πιο πλούσια. Είναι ένα από τα καλοκαιρινά κουρέματα που αν έχεις σπαστά μαλλιά, θα σε βολέψει πολύ.

