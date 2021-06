Καλοκαίρι+ήλιος+ατελείωτες ώρες στην παραλία= χαρούμενη επιδερμίδα; Αυτή η εξίσωση έχει λύση που να ισοδυναμεί σε χαρούμενη, αν και μόνο προσθέσεις σε αυτή τα αντηλιακά. Ούσα beauty editor επί 14 χρόνια νομίζω τα άρθρα που έχω γράψει για αντηλιακά ξεπερνούν τον αριθμό κάθε άλλου. Δεν είναι trend topic, είναι προϊόντα που διασφαλίζουν την υγεία του δέρματος μας και τα έχουμε ανάγκη. Πλέον, στην αγορά του beautyτα αντηλιακά βρίσκονται σε πληθώρα και σίγουρα πολλές από εσάς είστε μπερδεμένες. Έτσι, σκέφτηκα να μοιραστώ τα 5 all-timeαγαπημένα μου-notsponsored-. Σίγουρα, υπάρχουν αντίστοιχες καλές συνθέσεις και σε άλλα προϊόντα που δεν θα δεις σε αυτό το άρθρο, όμως οι αδυναμίες είναι αδυναμίες.

Η πρώτη μου αντηλιακή αγάπη ή αλλιώς το πιο cult από τα αντηλιακά

Όταν μπαίνεις στον κόσμο του beauty, πέρα από τα νέα λανσαρίσματα θα μάθεις και τα πάντα για τις σταθερές αξίες των καλλυντικών. Μία τέτοια είναι και τα αντηλιακά της Lancaster. Ένα brand που εξειδικεύεται στην αντηλιακή προστασία από το 1946. Η τεχνογνωσία του brand προσφέρει πολλές επιλογές. Αγαπημένη μου; Το αντηλιακό προσώπου Sun Sensitive Delicate Softening Milk SPF30 συνδυάζει πολύ υψηλή προστασία και το σύμπλεγμα Sensiboost της Lancaster, παρέχοντας άμυνα στην ευαίσθητη επιδερμίδα σας μαζί με ένα λαμπερό μαύρισμα που διαρκεί περισσότερο.

Λαμπερό μαύρισμα με αντηλιακή προστασία

Η 40χρονη τεχνογνωσία της Lieracπάνω στην αντηλιακή προστασία δημιουργεί πραγματικά απολαυστικές υφές που δημιουργούν ένα 100% πέπλο προστασίας. Παρόλα αυτά, αυτό που με έχει κερδίσει στην σειρά Sunissime είναι ότι το αντηλιακό σώματος και το μαύρισμα που προσφέρει στην επιδερμίδα μου. Μπορεί να αποκτά σταρένια όψη, αλλά παραμένει ενυδατωμένη και ελαστική. Αυτό νομίζω οφείλεται στην υψηλή περιεκτικότητα σε υαλουρονικό οξύ. Πρόκειται για μία αντιγηραντική αντηλιακή σειρά, που όμως, αποδεδειγμένα ενισχύει τα επίπεδα μελανίνης.

Για τις ημέρες άθλησης

Παρότι δεν είμαι fun των watersports, λατρεύω το τρέξιμο σε εξωτερικούς χώρους και το Biotherm Waterlover Sun Mist SPF30 είναι πιο πρακτική επιλογή. Ανανεώνεις το αντηλιακό σου εύκολα και γρήγορα όπου και να είσαι, όσο και να έχεις τρέξει. Ενυδατικό, αόρατο Sun Mist, αντιστέκεται στο υγρό στοιχείο που μπορεί να είναι ιδρώτας ή νερό. Τόσο η σύνθεση όσο και η συσκευασία του σέβονται το περιβάλλον.

Αντηλιακά με χρώμα; Ή και όχι!

Ήρθε η στιγμή να κάνω μία beauty παραδοχή που πολλές δεν θα την κατανοήσετε: Δεν αγαπώ τα αντηλιακά με χρώμα. Δυσκολεύομαι να βρω τη ιδανική απόχρωση και αισθάνομαι ότι δεν γίνονται εύκολα ένα με την επιδερμίδα μου. Παρόλα αυτά, φέτος ανακάλυψα ένα new entry στην Ελλάδα που μπορεί να έχει χρώμα, αλλά ταίριαξε πολύ καλά στην επιδερμίδα μου. Το brand Seventy One Percent Sun Stick έχει γαλλική υπηκοότητα και είναι σχεδιασμένο για τις ανάγκες των surfer. Αυτό το στικ, λοιπόν, προσδίδει χρώμα στην επιδερμίδα, τόσο διακριτικό και λαμπερό που το λάτρεψα. Plus είναι πάρα πολύ εύχρηστο για να ανανεώνεις το αντηλιακό σου μέσα στην ημέρα. Στην Ελλάδα, τα βρίσκεις In Beauty Pharma

Το game changer του άρθρου, το αντηλιακό ματιών

Αν πίστευες μέχρι τώρα ότι δε χρειάζεσαι αντηλιακό ματιών. Ήρθε το review μου για να σου αλλάξει γνώμη. Το Mineral Eye UV Defense spf30 με κάνει να ξεχνώ το concealer το καλοκαίρι. Έχει χρωστικές που βελτιστοποιούν τον τόνο του δέρματος ενώ παράλληλα τα ceramides θρέφουν την περιοχή. Τα φυσικά του φίλτρα προστατεύουν την περιοχή στο 100% την περιοχή γύρω από τα μάτια. Είναι λεπτόρρευστο έχει ενιαίο χρώμα και δεν ερεθίζει τα μάτια. Μπορείς να το εφαρμόσεις από το κόκκαλο του φρυδιού έως τα ζυγωματικά, ακόμα και στο κινητό βλέφαρο.

