Για την ακρίβεια μπορούμε να εξαντλήσουμε τη δημιουργικότητα μας. Οι φετινές τάσεις δίνουν το έναυσμα για διαφορετικά eye look γεμάτα χρώμα, διαφορετικές τεχνικές και τεχνοτροπίες, που είχαμε καιρό να δούμε. Σε έχω συνηθίσει σε μακροσκελή κείμενα στα οποία αναλύω trends, προτάσεις, συμβουλές, αλλά αυτή τη φορά προτείνω να διαφοροποιηθώ λίγο. Θα αφήσω τις εικόνες να «μιλήσουν» και το άρθρο μου θα έχει πιο περιοδικίστικη -δε νομίζω ότι είναι δόκιμος ο όρος- αισθητή. Έτσι, παρακάτω θα βρεις τα eye look που θέλω να αντιγράψω τη φετινή άνοιξη.

Νομίζω ότι αχνοφαίνεται, μία ηλιαχτίδα αισιοδοξίας στην κατάσταση που ζούμε ένα χρόνο τώρα. Η κανονικότητα φαντάζει λίγο πιο κοντά και μαζί με αυτή θα επιστρέψουμε και στα αγαπημένα μας πινέλα μακιγιάζ. Τι λες, ανυπομονείς; Εμένα, μου έχει λείψει το χρώμα και η δημιουργική διαδικασία που συνοδεύει ένα make up look. Μπορεί οι προστατευτικές μάσκες να αφήνουν μόνο τα μάτια μας ακάλυπτα, όμως είναι μία ευκαιρία να εξασκήσουμε τις ικανότητες μας στη δημιουργία eye look.