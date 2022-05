Τα καλοκαίρι έφτασε και όπως είναι λογικό πρέπει να προστατέψεις το δέρμα σου από τον ήλιο! Το ροδόνερο έχει χρησιμοποιηθεί ως συστατικό περιποίησης του δέρματος, ενώ το λουλούδι από το οποίο προέρχεται είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά εδώ και χιλιάδες χρόνια και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό ως τονωτικό προσώπου. Είναι must have του καλοκαιρινούς μήνες και πρέπει να το εντάξεις τώρα στην ρουτίνα περιποίησης προσώπου σου!

