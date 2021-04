Τα εργαλεία κρυοθεραπείας είναι το next best thing του beauty. Η αισθητική κρυοθεραπεία είναι δημοφιλής αρκετά χρόνια τώρα σε δερματολογικές κλινικές. Τα οφέλη της πολλά και κατά κύριο λόγο επικεντρώνονται στην υφή και όψη της επιδερμίδας. Έτσι, η φήμη της κρυοθεραπείας ξέφυγε από τα στενά όρια των ιατρείων και χώρων αισθητικής και μπήκε στα σπίτια. Τα face tool κρυοθεραπείας έχουν κατακλύσει το internet. Θα βρεις πολλές εναλλακτικές από υλικό σιλικόνης, πλαστικό και μέταλλο. Εγώ προτίμησα το πλαστικό μιας και δημιουργεί το λιγότερο κοκκίνισμα. Ποια είναι, όμως, η διαδικασία της κρυοθεραπείας στο σπίτι; Διατηρείς το face tool στην κατάψυξη, το βγάζεις από αυτή και κάνεις με αυτό απαλές κινήσεις μασάζ σε όλο σου το πρόσωπο. Το CRYOpress Ice Facial Massager είναι πολύ πρακτικό. Ο κύλινδρος και η χειρολαβή του διευκολύνουν τις κινήσεις μασάζ προσφέροντάς σου μία πολύ ανακουφιστική εμπειρία. Η κατάλληλη στιγμή χρήσης είναι το πρωί, αφού βοηθά στην αποσυμφόρηση τον οιδημάτων. Σταδιακά, η επιδερμίδα γίνεται πιο ελαστική, ενώ υπάρχουν μελέτες που αναφέρουν ότι βοηθά στο έκζεμα και τη ψωρίαση. Πολλοί, μάλιστα, έχουν δώσει στην κρυοθεραπεία το όνομα frotox, καθώς η χαμηλή θερμοκρασία απελευθερώνει την ένταση από τους μυς.

