Ακόμα και αν δε μπορείς να επιβραδύνεις τις συνέπειες του ηλιακού φωτός στην επιδερμίδα σου, μπορείς να φροντίζεις να επισκευάζεις το φράγμα του δέρματός σου χρησιμοποιώντας για σύμμαχο τη βιταμίνη C. Η συγκεκριμένη βιταμίνη μπορεί να σε βοηθήσει να βελτιώσεις τις κηλίδες του ήλιου στο δέρμα σου και να συμβάλει σε ένα πιο λείο αποτέλεσμα. Η βιταμίνη C μπορεί να δράσει ως επιφανειακό απολεπιστικό και αντιοξειδωτικό, μειώνοντας την υπερχρωματισμό, βελτιώνοντας σημάδια λεπτών γραμμών και ρυτίδων και αποτρέποντας τις βλάβες από τις ελεύθερες ρίζες.

