Από τα face gems εμπνευσμένα από το Euphoria μέχρι την αναβίωση της ομορφιάς Y2K, αυτή η χρονιά τα είχε όλα, ενώ οι τάσεις στο μακιγιάζ για το 2022 άλλαξαν εντελώς το παιχνίδι. Φέτος, υπήρξε πολύς χρόνος για να πειραματιστούμε με νέα προϊόντα, τεχνικές, στυλ και πολλά άλλα. Celebrities, influencers και make up artists από όλο τον κόσμο έχουν κάνει ορισμένα look viral σε λίγες μόλις ώρες. Είναι σαφές ότι ο κόσμος της ομορφιάς έχει στρέψει το ενδιαφέρον του για άλλη μια χρονιά στον πειραματισμό και την έκφραση. Εμπνεύσου λοιπόν και εσύ με τις πιο δημιουργικές τάσεις μακιγιάζ, στις οποίες όλες λίγο-πολύ ενδώσαμε.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς σήμερα και τι καλύτερο από τα top make up looks ιδανικά για το αποψινό ρεβεγιόν;