Ας το παραδεχτούμε επιτέλους. Οι διακοπές των Χριστουγέννων φυσικά είναι η καλύτερη περίοδος του χρόνου, ταυτόχρονα όμως μπορούν να γίνουν και πολύ αγχωτικές. Ανάμεσα στο να βεβαιωθείς ότι έχεις αγοράσει σε όλους το τέλειο δώρο και να τρέξεις στους διαδρόμους του παντοπωλείου για να προμηθευτείς τα υλικά για τα τέλεια μελομακάρονα, ίσως ξεχάσεις κάτι σημαντικό: Πώς θα χτενίσεις τα μαλλιά σου για το χριστουγεννιάτικο πάρτι σου; Αν χρειάζεσαι λοιπόν ιδέες για γιορτινά χτενίσματα, τότε βρίσκεσαι στο σωστό μέρος. Συγκεντρώσαμε τα καλύτερα εορταστικά looks, από άψογες πλεξούδες μέχρι αβίαστα beachy waves, τα οποία θα κλέψουν τις εντυπώσεις στο ρεβεγιόν.

Εύκολα γιορτινά χτενίσματα για σένα που δεν θες να σπαταλήσεις ώρες φτιάχνοντας τα μαλλιά σου

5+1 ιδέες για γιορτινά χτενίσματα που θα σου λύσουν τα χέρια

Bubble πλεξούδες

Πόσο εθιστικό είναι αυτό το look; Η bubble πλεξούδα δίνει μια διασκεδαστική πινελιά σε απλές αλογοουρές ή κλασικές κοτσίδες και είναι τόσο εύκολο να την κάνεις μόνη σου. Απλά προετοίμασε τα μαλλιά σου με μια ελαφριά κρέμα styling για να αποφύγεις το φριζάρισμα και τοποθέτησέ τα σε μία αλογοουρά. Στη συνέχεια, τύλιξέ την με λαστιχάκια σε απόσταση λίγων εκατοστών το ένα από το άλλο και χρησιμοποίησε τα δάχτυλά σου για να τραβάς το κάθε τμήμα.

Μαργαριταρένιες κορδέλες για έξτρα λάμψη

Θα μπορούσες φυσικά να επιλέξεις μια απλή σικάτη μαύρη κορδέλα, αλλά θέλεις πραγματικά το look σου στο πάρτι να είναι basic; Από την άλλη, φορώντας αυτή τη μαργαριταρένια κορδέλα, καταφέρνεις να κλέψεις τις εντυπώσεις. Για αρχή, χρησιμοποιείς ένα τζελ μαλλιών ενώ κάνεις μία κλασική αλογοουρά και στη συνέχεια, προσθέτεις την κορδέλα για να ολοκληρώσεις την εμφάνιση.

Wet-hair look

Σε περίπτωση που είχες τις αμφιβολίες σου για το αν πρέπει να δώσεις μια ευκαιρία στο wet-hair look για αυτές τις γιορτές, θεώρησέ το ως ένα σημάδι και go for it! Είναι μια τέλεια κομψή εμφάνιση για κάθε γιορτινή περίσταση. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να απλώσεις μια κρέμα τζελ σε ελαφρώς βρεγμένα μαλλιά και ένα γυαλιστερό σπρέι για το τελείωμα.

Always classy

Σε περίπτωση που αναρωτιόσουν, ναι τα κλιπ μαλλιών είναι must και για αυτή τη χρονική περίοδο, και αυτό γιατί προσδίδουν αμέσως ένα σικάτο look σε κάθε χτένισμα. Για να υιοθετήσεις το παρακάτω look εμπνευσμένο από τη δεκαετία του ’70, θα χρειαστείς απλά χαλαρές μπούκλες και μερικά χαριτωμένα κλιπ σε κάθε πλευρά του κεφαλιού σου.

Half up-, half- down

Αμέσως μετά το «Τι να φορέσω απόψε;», η πιο συνηθισμένη ερώτηση πριν από μια βραδινή έξοδο είναι η εξής: «Τα μαλλιά να τα αφήσω κάτω ή να τα μαζέψω πάνω;» Αντί να σπας λοιπόν το κεφάλι σου από αγανάκτηση, μην μπορώντας να αποφασίσεις για το τι ταιριάζει καλύτερα με το ντύσιμό σου, κάνε και τα δύο. Τα μισά μαλλιά κάτω και τα μισά πάνω είναι μία σούπερ κομψή και εύκολη επιλογή, που ταιριάζει σε όλες μας.

Fancy αλογοουρά

Τα χτενίσματα όπως οι κότσοι και οι αλογοουρές δεν φεύγουν ποτέ από το προσκήνιο. Ταιριάζουν σχεδόν σε όλα τα σχήματα προσώπου και γίνονται τόσο σε σπαστά όσο και σε ίσια μαλλιά! Χάρισε στην αλογοουρά σου λίγη έξτρα ώθηση πειράζοντάς την. Ψέκασε με μια λακ και κάνε απαλές μπούκλες στα μαλλιά σου για να αποκτήσεις ένα παιχνιδιάρικο ponytail, που είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται για τις γιορτές.

