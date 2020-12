Είναι όμορφη, γυμνασμένη, λαμπερή και πάντα προσεγμένη κι εντυπωσιακή. Πολλοί είναι αυτοί που τη ρωτούν ανά καιρούς τι κάνει και συνεχίζει να είναι τόσο νέα και λαμπερή και ομολογουμένως θέλουμε κι εμείς να μάθουμε πολύ. Θέλαμε βασικά, γιατί μόλις ανακαλύψαμε επιτέλους το μυστικό ομορφιάς της Jennifer Lopez κι ήρθε η ώρα να μάθεις εσύ το βασικό συστατικό των καλλυντικών της.

Όλες θέλουμε την επιδερμίδα της κι αυτή τη φορά είμαστε πιο κοντά από ποτέ στο να την αποκτήσουμε. Κι αυτό διότι η JLo αποφάσισε να μας συστήσει το beauty brand της και το βασικό του συστατικό που τόσα χρόνια χρησιμοποιεί. Μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στο Instagram, η όμορφη Λατίνα εξηγεί πως τόσα χρόνια όλοι την ρωτούν τι κάνει στο δέρμα της και πλέον ένιωθε πως είναι υποχρέωσή της να αποκαλύψει τι κάνει, καθώς και να δημιουργήσει το δικό της προϊόν.

Ήδη γνωρίζαμε πως είχε σκοπό να λανσάρει τη δική της σειρά καλλυντικών, όμως πλέον μας αποκαλύπτει το προϊόν που χρησιμοποιεί για να έχει πάντα λαμπερή επιδερμίδα και το βασικό του συστατικό.

Ποιο είναι το μυστικό ομορφιάς της Jennifer Lopez που την κάνει τόσο λαμπερή όλα αυτά τα χρόνια;

Η Jennifer Lopez εκτός από τα skincare προϊόντα της αποκάλυψε και το μυστικό ομορφιάς της. «Η μαμά μου έλεγε ότι το ελαιόλαδο είναι η θεραπεία για τα πάντα. Και είναι ένα μυστικό που έχω χρησιμοποιήσει όλα αυτά τα χρόνια γιατί λειτουργεί πραγματικά. Έτσι, όταν πήγαμε να το κάνουμε αυτό, ήταν το πρώτο πράγμα που είπα. Πρέπει να έχει ως βάση το εκχύλισμα ελαιόλαδου» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τι άλλο κρύβει, όμως;

Η JLo εξηγεί πως το SPF που υπάρχει σχεδόν σε όλα τα προϊόντα είναι πολύ σημαντικό, λέγοντας πως ένας δερματολόγος που είχε επισκεφτεί σε νεαρότερη ηλικία της είχε πει ότι το καλύτερο πράγμα που έχει να κάνει για την επιδερμίδα της είναι να χρησιμοποιεί κάθε μέρα αντηλιακή κρέμα, ακόμα κι αν δεν έχει ήλιο. Έτσι λοιπόν, αποφάσισε να κάνει την αντηλιακή προστασία ένα σημαντικό μέρος αυτής της σειράς.

Η σειρά καλλυντικών της JLo

Όπως εξήγησε, το JLo Beauty είναι μια σειρά πολυτελείας, αλλά σε προσιτή τιμή, όπως είχε εξαρχής στο μυαλό της. Η σειρά αποτελείται από 8 προϊόντα: Το καθαριστικό That Hit Single Gel Cream Cleanser, τον ορό That JLo Glow Serum, τη μάσκα προσώπου That Limitless Glow Sheet Mask, την κρέμα That Blockbuster Wonder Cream, την ενυδατική με SPF That Big Screen Broad Spectrum SPF 30 Moisturizer, την κρέμα ματιών That Fresh Take Eye Cream, το That Star Filter Complexion Booster και το συμπλήρωμα διατροφής That Inner Love Dietary Supplement.

H επίσημη κυκλοφορία των προϊόντων του JLo Beauty θα γίνει την 1/1/2021. Ωστόσο, μπορείς να ρίξεις μια ματιά στον ιστότοπο της σειράς καλλυντικών και να κάνεις κράτηση από τις 8 Δεκέμβρη!

Δες όλα όσα είπε η JLo:

