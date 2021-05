Μπορεί μέχρι τώρα το μακιγιάζ να μην ήταν προτεραιότητα της καθημερινής μας ρουτίνας, όμως, το άνοιγμα της εστίασης άλλαξε τα δεδομένα. Όλες θυμηθήκαμε τα πινέλα μακιγιάζ. Νομίζω έχουμε περισσότερο από ποτέ ανάγκη να γίνουν οι εμφανίσεις μας λίγο πιο extra. Σε αυτό το mood, τουλάχιστον, είμαι εγώ. Βέβαια, λέγοντας extra δεν εννοώ kitsch και αφύσικα υπερβολικές προτάσεις. Make up looks που αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά μας και διατηρούν τα επίπεδα κομψότητας υψηλά είναι αυτά που έχω υπόψιν μου. Αν ακόμα, δεν έχεις βρεις το foundation που θα μείνει στη θέση του no matter what, το ρουζ με τη μεγαλύτερη διάρκεια κάτω από την προστατευτική μάσκα και το highlighter που θα διατηρήσει τη λάμψη του ακόμα και σε ψηλές θερμοκρασίες, έχω τις απαντήσεις.

Το forever foundation μου

Ως beauty editor δεν είμαι πολύ σταθερή. Δοκιμάζω συνεχώς καινούρια προϊόντα για να έχω άποψη και να εμπλουτίζω τα άρθρα μου. Παρόλα αυτά, εδώ και 6 χρόνια δυσκολεύομαι να αλλάξω foundation. To Luminous Silk, το foundation του οίκου Giorgio Armani δεν με έχει απογοητεύσει πότε, ακόμα και τώρα που οι συνθήκες είναι δύσκολες. Παρότι φοράω 2 προστατευτικές μάσκες, παραμένει σταθερό, χωρίς να χρειαστεί να το ανανεώσω. Δημιουργεί το απόλυτο second skin εφέ, καθώς η ελαφριά υφή του «αγκαλιάζει» την επιδερμίδα σαν μετάξι. Φορώντας το, είμαι σίγουρη ότι το make up look θα μείνει στη θέση και όχι στην προστατευτική μάσκα.

Το ιδανικό ρουζ για μακιγιάζ κάτω από την προστατευτική μάσκα

Νομίζω η μεγαλύτερη πρόκληση του μακιγιάζ της προστατευτικής μάσκας είναι πως η τριβή δεν θα επηρεάσει την απόδοση του ρουζ. Μετά από αρκετές δοκιμές κατέληξα ότι τα υγρά ρουζ είναι αυτά που δεν θα σε προδώσουν. Πρόσφατη ανακάλυψη μου είναι το 100% vegan brand Nudestix. Το πολυχρηστικό stick της εταιρείας χαρίζει χρώμα και λάμψη στα ζυγωματικά, τα βλέφαρα και τα χείλη. Είναι αδιάβροχο και δεν έχει κολλώδη υφή. Αγαπημένη μου απόχρωση είναι η Poppy Girl προσδίδει το απόλυτο χρώμα υγείας. Στην Ελλάδα το βρίσκεις στα Sephora.

Το highlighter game changer στο μακιγιάζ

Το Liquid Light από την εταιρεία ILIA προσφέρει τη πιο φυσική λάμψη ever που αντιστέκεται στις υψηλές θερμοκρασίας και παράλληλα περιποιείται την επιδερμίδα. Η gel υφή η οποία είναι εμπλουτισμένη με φυτικά συστατικά. Προσδίδει μεταλλική λάμψη στην επιδερμίδα σου, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει από τη UV ακτινοβολία και τη ρύπανση. Στην Ελλάδα θα το βρεις στο In Beauty Pharma.

