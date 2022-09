Η Irina Shayk , όμως, δε μας μάγεψε μόνο από το iconic beauty look της, αλλά κι επειδή μας υπενθύμισε τη δύναμη του little black dress!

Όσον αφορά το hair style της, η Irina επέλεξε ένα wet look, με μαλλιά πιασμένα σε χαμηλό κότσο. Το beauty look της ολοκληρώθηκε με nude χείλη και λαμπερή επιδερμίδα με μια ελαφριά νότα περιγράμματος. Για να αναδείξει ακόμα περισσότερο το cat eye, επέλεξε ένα σούπερ μίνιμαλ μακιγιάζ φρυδιών!

Ας μιλήσουμε για την τεράστια επιτυχία που είχε το cat eye της Irina Shayk στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Βενετίας! Απλά iconic! Τι είναι, όμως, το συγκεκριμένο make up look για το οποίο όλοι μιλάνε;