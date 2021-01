Το ματ Bed of Nails. Η έμπνευση ήρθε από τις Ινδούς φακίρηδες. Όχι, δεν θα σου προτείνω να ξαπλώσεις πάνω σε καρφιά. Το Bed of Nails αποτελείται από μικρές ακίδες που αρχικά δημιουργούν μία μικρή αίσθηση πίεσης, αλλά όσο παραμένεις σε αυτό, συνηθίζεις την αίσθηση. Πρόκειται για μια Σκανδιναβική προσέγγιση που ενεργοποιεί το κυκλοφορικό σύστημα, βοηθά στην αποβολή των τοξινών από το σώμα, χαλαρώνει το νευρικό σύστημα και ο κύριος σκοπός του είναι να καταπολεμήσει το στρες. Παρόλα αυτά, στα reviews αναφέρεται ότι οι χρήστες έχουν εντοπίσει βελτίωση και στην όψη της κυτταρίτιδας σε μηρούς και γλουτούς. Πώς να το χρησιμοποιήσεις; Δεν θα κοιμηθείς πάνω σε αυτό. Αλλά θα ξαπλώσεις πάνω σε αυτό για 10-20 λεπτά, πριν πας για ύπνο στο κρεββάτι. Για να συνηθίσεις την αίσθηση στην αρχή ξάπλωσε φορώντας ένα t-shirt ή κάλυψε το ματ με ένα σεντόνι. Ανυπομονώ να φτάσει την πόρτα μου και να κάνω διαλογισμό , πάνω σε αυτό.

