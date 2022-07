Τα τελευταία χρόνια, η μόδα στο γυναικείο μακιγιάζ έχει φέρει στο προσκήνιο το φυσικό look. Και δεν υπάρχει καλύτερη καλύτερη εποχή του χρόνου για να προτιμήσεις ένα minimal, φυσικό makeup look από το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι πάντα προτιμάμε μια πιο σύντομη ρουτίνα περιποίησης και μακιγιάζ, καθώς δεν είναι καλό να φορτώνουμε και να επιβαρύνουμε την επιδερμίδα μας με πολλά προϊόντα αλλά να την αφήνουμε να αναπνέει. Μπορεί να νομίζεις πως το να πετύχεις ένα τέλειο φυσικό μακιγιάζ είναι αρκετά περίπλοκο και θα σου πω με βεβαιότητα πως κάνεις λάθος, αρκεί να ακολουθήσεις τα σωστά βήματα!

