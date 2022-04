Η νέα τάση του TikTok έρχεται σε αντίθεση με τα μη ρεαλιστικά φίλτρα ομορφιάς και αποτελεί ωδή στην φυσική εμφάνιση των ανθρώπων. Υπενθυμίζει σε όλους εμάς πόσο σημαντικό είναι να αγαπάμε τον εαυτό μας γι’ αυτό ακριβώς που είναι, γιατί αυτό το στοιχείο μας κάνει να διαφέρουμε από τους υπόλοιπους!

Τα φίλτρα στα social media αρχικά ήταν ένας τρόπος για να δημιουργήσεις ανόητα βίντεο με τον εαυτό σου να βγάζει από το στόμα του ουράνια τόξα για να περάσεις καλά με τους φίλους σου, στη συνέχεια, όμως, εξελίχθηκαν γρήγορα σε μια δυστοπική τεχνολογία που αλλάζει το πρόσωπό σου και το μετατρέπει με βάση τα πρότυπα ομορφιάς, είτε πρόκειται για γεμάτα χείλη, είτε για αδυνατισμένες μύτες, για λεία, αψεγάδιαστη επιδερμίδα ή τεράστιες βλεφαρίδες.

Ομορφιά χωρίς φίλτρα: Το νέο trend που κυριαρχεί στο TikTok

@jiraiyasleftball idk why i keep getting comments about my hyperpigmentation and bags i do NAWT CAREEEEE ♬ Tear in My Heart – twenty one pilots

Αν και αυτά τα φίλτρα δεν είναι πραγματικά, ο αντίκτυπός τους είναι αρκετά σοβαρός στην ψυχική υγεία και την αυτοεκτίμησή μας. Στην πραγματικότητα, η φράση «Snapchat dysmorphia» επινοήθηκε αφού οι αισθητικοί χειρουργοί παρατήρησαν ότι οι άνθρωποι έφερναν όλο και περισσότερο φιλτραρισμένες selfies σε διαβουλεύσεις, ελπίζοντας να αναδημιουργήσουν την συγκεκριμένη εμφάνιση. Εν τω μεταξύ, έρευνα του Dove διαπίστωσε ότι το 50% των κοριτσιών πιστεύουν ότι δεν φαίνονται αρκετά όμορφες στις φωτογραφίες χωρίς επεξεργασία και το 60% αισθάνονται θλίψη όταν η πραγματική τους εμφάνιση δεν ταιριάζει με την ψηφιακή τους έκδοση.

Γι’ αυτό η τελευταία τάση του TikTok αποτελεί μία ριζοσπαστική αλλαγή και περιλαμβάνει ανθρώπους που απορρίπτουν τα φίλτρα και τάσσονται υπέρ της φυσικής τους ομορφιάς.

Βασισμένο στους στίχους «The songs on the radio are okay/ But my taste in music is your face» από το «Tear In My Heart» των Twenty One Pilots, το trend καλεί τους ανθρώπους να ξεκινήσουν ένα βίντεο με ένα φίλτρο που τους δίνει μια εικόνα με ένα smokey eye look, ενώ στη συνέχεια να αφαιρέσουν το φίλτρο και να αποκαλύψουν το φυσικό τους πρόσωπο, χωρίς μακιγιάζ και φίλτρα.

Το συγκεκριμένο trend δείχνει ότι τα social media μπορούν μερικές φορές να χρησιμοποιηθούν ως δύναμη για μία αλλαγή προς το καλό. Να θυμάσαι ότι είσαι πανέμορφη με την ακμή σου, με τις φακίδες σου και με τις κοντές βλεφαρίδες σου. Δεν χρειάζεται να αλλάξεις για να γίνεις αγαπητή, αλλά να παραμείνεις αυτή που είσαι γιατί δεν υπάρχει καμία άλλη «εσύ» σε αυτόν τον κόσμο.

