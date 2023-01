Ανάμεσα στους πολλούς λόγους για τους οποίους λατρεύουμε το Emily in Paris, η έμπνευση για τη μόδα και τα beauty looks κυριαρχεί. Με κάθε απολαυστική νέα σεζόν (συμπεριλαμβανομένης και της τρίτης), παίρνουμε ατελείωτη έμπνευση για τις επόμενες εμφανίσεις μας. Οι πρωταγωνίστριες είναι μονίμως to the point κι εμείς δεν ξέρουμε ποια είναι η αγαπημένη μας! Ας μελετήσουμε τις εμφανίσεις της σειράς κι ας εντάξουμε το parisian look επιτέλους στη ζωή μας. Νομίζω πως ήρθε η ώρα!

Η πιο πρόσφατη σεζόν της σειράς του Netflix στην Πόλη του Φωτός δεν αποτελεί εξαίρεση, καθώς προσφέρει μια πληθώρα νέων εμφανίσεων και σύμφωνα με την κορυφαία makeup artist Aurélie Payen, υπάρχουν πολλοί πειραματισμοί που τόλμησαν οι αγαπημένες μας Παριζιάνες όσον αφορά το μακιγιάζ.

Η Camille παραμένει φυσική όπως πάντα, προσθέτοντας μερικές πινελιές με eyeliner στο κλασικό της στυλ «French girl», η Mindy είναι colorful and weird, κάνοντας ακόμα περισσότερα τα ρούχα που κλέβουν την παράσταση, ενώ η Emily συνδυάζει τα νέα της μαλλιά με ασπρόμαυρα σύνολα και μία έντονη αγάπη για τα ματ κραγιόν.

Όπως ήταν φυσικό η συνέντευξη της makeup artist του Netflix, Aurélie Payen, στο Byrdie μας έδωσε έμπνευση κι είμαστε έτοιμες να συζητήσουμε μαζί σου τα καλύτερα beauty looks του Emily in Paris 3.

Μυστικά ομορφιάς – Emily in Paris: Εφάρμοσέ τα τώρα!

Camille

Από ολόκληρο το καστ της αγαπημένης σειράς η Camille παραμένει η πρωτότυπη και «φυσική» Παριζιάνα. Έχει πολλά ουδέτερα χρώματα, εστιάζει κυρίως στα μαλλιά ή το μακιγιάζ της (ποτέ και τα δύο) και λατρεύει το μαύρο. Προσωπικά αγαπώ τα vibes της!

«[Η Camille] είναι το κορίτσι της γαλλικής μόδας κι αυτό είναι το μόνο σίγουρο», δήλωσε η Payen. Η πρωταγωνίστρια αγαπά το μαύρο, τα φρέσκα και γλυκά μάγουλα και ποτέ δεν υπερβάλλει, διατηρεί πάντα την ισορροπία.

Για να διοχετεύσεις την εσωτερική σου Camille, φρόντισε να ξεκινήσεις το make up σου με μια καλή βάση και επιπλέον υγρασία για λαμπερό δέρμα. Είναι σημαντικό να προσέχεις ιδιαίτερα το δέρμα κάτω από τα μάτια σου και πάνω από το στόμα σου, για να σβήνεις και να γεμίζεις τις λεπτές γραμμές.

Mindy

Η αγαπημένη μας Mindy ενσαρκώνει το «αμερικάνικο glam». Έτσι, όλα έχουν να κάνουν με την εντυπωσιακή εμφάνιση, το υπερβολικό χρώμα και την υφή. Βασικά, η Mindy δεν φοβάται να ξεχωρίσει σε ένα δωμάτιο με διακριτικά κορίτσια από τη Γαλλία και δε θα έπρεπε ούτε κι εσύ!

Η έμπνευση που προέρχεται από την περσόνα της Mindy είναι πολλή κι έντονη, ειδικά από τις επί σκηνής στιγμές της.

Παίξε, λοιπόν, με τις έντονες σκιές, τα πολύχρωμα και γκλιτεροτά eyeliner, καθώς και τα στρας προσώπου. Είμαι σίγουρη ότι θα απογειώσεις κάθε σου εμφάνιση.

Emily

Το στυλ της Emily σίγουρα μας διχάζει, αλλά είναι μέρος της γοητείας της, καθώς το Σικάγο συναντά το Παρίσι. Της αρέσει να συνδυάζει beauty looks που έχει συνηθίσει να δοκιμάζει στην Αμερική με νέες ιδέες που πήρε από το εξωτερικό.

Όταν βλέπουμε την Emily για πρώτη φορά, φοράει ουδέτερες, απαλές αποχρώσεις στα χείλη της. Και στην 3η σεζόν, η beauty εξέλιξή της, ακολουθεί την προσωπική της εξέλιξη.

«Παίζουμε πραγματικά με έντονα κόκκινα χείλη, πορτοκαλί χείλη, ροζ χείλη – χείλη που δεν έχουμε ξαναδεί πάνω της», αποκαλύπτει η Payen. «Είναι μια στιγμή ολοκλήρωσης: Ένα ματ κόκκινο χείλος είναι κατ’ ουσία γαλλικό και τα φωτεινότερα, πιο τολμηρά χείλη της Emily συμβολίζουν τη νέα ελευθερία της στο Παρίσι», συμπληρώνει.

Όσο για το πώς να αποκτήσεις πραγματικά την εμφάνιση της Emily «είναι θέμα ισορροπίας», υποστηρίζει η Payen. Πάνω απ’ όλα, όμως, η makeup artist της σειράς σε συμβουλεύει να βεβαιωθείς ότι τα χείλη σου είναι προετοιμασμένα για το έντονο κραγιόν που πρόκειται να βάλεις. «Για μένα, το πιο σημαντικό πράγμα είναι να δουλέψω πρώτα τα χείλη. Οπότε ίσως να πρέπει να κάνεις ένα scrub αν έχεις χρόνο. Θα δώσει στο χρώμα διάρκεια».

