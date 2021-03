Ποιο είναι το μέλλον στο μακιγιάζ; Μήπως βιώνουμε, ήδη, την αλλαγή; Ποια είναι η τάση που κερδίζει καθημερινά περισσότερο έδαφος; Clean beauty: Ένας όρος με πολλά παρακλάδια, καθώς σε αυτόν περιλαμβάνονται οι φυσικές, οι vegan, οι bio, οι fair trade και οι cruelty free συνθέσεις. Η επιθυμία των καταναλωτών να κάνουν πιο «ηθικές» επιλογές, ώθησε στον επαναπροσδιορισμό των εταιριών και στη δημιουργία καινούριων brand.

Clean Beauty στο μακιγιάζ

Ξεκίνησα την καριέρα μου, ως beauty editor πριν 15 χρόνια. Αν μου έλεγες τότε ότι το 2021 θα μιλάμε για clean beauty στο μακιγιάζ, θα το απέκλεια. Αυτό, επειδή στα προϊόντα μακιγιάζ οι απαιτήσεις είναι υψηλές σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα, την απόδοση του χρώματος, αλλά και την κάλυψη. Δεν πίστευα, λοιπόν, ότι οι φυσικές συνθέσεις θα μπορούσαν να τα «καταφέρουν» στα παραπάνω, αλλά ευτυχώς η εξέλιξη των πραγμάτων με διέψευσε.

Το προφίλ των καταναλωτών

Το 2019, ανακηρύχθηκε η χρονιά των Vegan και από τότε έχουν περάσει δύο χρόνια ενημέρωσης και αφύπνισης. Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι υιοθετούν αγοραστικές συνήθεις που συμβαδίζουν απόλυτα με τις προσωπικές τους αξίες. Η φιλοσοφία των clean beauty make-up brands δεν περιορίζεται μόνο στις συνθέσεις. Τα make up looks που παρουσιάζουν, απευθύνονται σε γυναίκες και άντρες που έχουν την ανάγκη να αναδείξουν τη φυσική τους ομορφιά. Τα προϊόντα μακιγιάζ δεν γίνονται εργαλεία μεταμόρφωσης, αλλά σύμμαχοι για τη δημιουργία ανεπιτήδευτων barely there looks. Clean Beauty επιλέγουν όσοι έχουν ιδιαίτερη αδυναμία στο skin care, καθώς βελτιστοποιείται η υφή της επιδερμίδας. Υγρές ιριδίζουσες υφές, παστέλ σχεδόν διάφανες αποχρώσεις που γίνονται ένα με το δέρμα και φυσικά εύχρηστες on-the-go συσκευασίες που χαρίζουν το απόλυτα healthy glow effect στην επιδερμίδα σου. Οι προβλέψεις, άλλωστε, θέλουν η αγορά των vegan καλλυντικών το 2025 να φτάνει σε τζίρους, τα 21 δις δολάρια. Εγώ, προσωπικά, δεν επιλέγω μόνο clean beauty προϊόντα μακιγιάζ. Παρόλα αυτά, αξίζει να αναφέρω ότι η απόδοση και οι υφές των συγκεκριμένων προϊόντων με έχουν εντυπωσιάσει.

Τα πιο 4 δημοφιλή clean beauty make up brands

Rms Beauty

courtesy of rms

Είναι: Cruelty-Free και υποαλλεργικά

Οι συνθέσεις δεν περιέχουν: GMO, Nano, Comedogenic, Parabens, Sulfates, Phalatates, Silicone, Petrolatum, Polyethylene και PEGs

Βιωσιμότητα: Οι συσκευασίες δημιουργούνται από ανακυκλωμένο γυαλί και το 80% των κουτιών από ανακυκλώσιμες ίνες.

Η make-up συλλογή των RMS είναι γνωστή για το dewy, second-skin effect που προσφέρει στην επιδερμίδα. Στόχος του brand είναι να συνδυάσει την πολυτέλεια με το clean beauty. Star προϊόν είναι το highlighter Living Luminizer, ενώ πολύ καλές κριτικές λαμβάνει και το “Un” Cover-Up concealer. Μπορείς να τα παραγγείλεις online σε e-shop του εξωτερικού και στην Ελλάδα στο In Beauty Pharma.

Kosas

courtesy of kosas

Είναι: Cruelty free, φυτικά, organic και περιέχουν κάποια ασφαλή συνθετικά συστατικά για βελτιστοποίηση της απόδοσης.

Οι συνθέσεις δεν περιέχουν: parabens, phthalates, BHA/BHT, mineral oil, propylene glycol, polyethylene glycol, phenoxyethanol και petrolatum

Βιωσιμότητα: Γίνονται σημαντικές προσπάθειες για μείωση του πλαστικού στις συσκευασίες.

Τα Kosas είναι γνωστά για τη χρωματική τους απόδοση. Έντονες αποχρώσεις που διατηρούν τα επίπεδα της κομψότητας υψηλά. Όλοι μιλούν για το foundation του brand που έχει υφή ελαίου και τα διπλά ρουζ που προσφέρουν τρισδιάστατο αποτέλεσμα στα ζυγωματικά. Το τελικό αποτέλεσμα είναι διάφανο, το οποίο δε στερείται των έντονων αποχρώσεων που δίνουν «ζωή» στην επιδερμίδα. Προς τα παρόν, τα βρίσκεις σε e-shop του εξωτερικού, όπως Niche-Beauty.

Vapour

courtesy of vapour

Είναι: Η βασίλισσα του clean beauty. Τα προϊόντα συγκαταλέγονται στην κατηγορία των φυσικών και organic καλλυντικών. Φυσικά, cruelty free, η vapour κατέχει πιστοποίηση από διεθνείς οργανισμούς με πολύ αυστηρά κριτήρια clean beauty.

Οι συνθέσεις ΔΕΝ περιέχουν τίποτα συνθετικό ή επιβλαβές για τον οργανισμό.

Βιωσιμότητα: Το 50% της ενέργειας που καταναλώνεται στην εταιρεία είναι βιώσιμη και έως το 2022 όλα θα λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια. Το 97% των προϊόντων δεν περιέχουν νερό, οι συσκευασίες αλλά και τα κουτιά διανομής είναι ανακυκλώσιμες και έχουν δημιουργηθεί από ανακυκλωμένα υλικά.

Τα πιο γνωστά προϊόντα του brand είναι το μη κολλώδες gloss με το όνομα Elixir και το ρουζ που προσφέρει την απόλυτη όψη υγείας. Προς τα παρόν, τα βρίσκεις σε e-shop του εξωτερικού, όπως Niche-Beauty.

Ilia Beauty

courtesy of ilia

Είναι: Cruelty free, φυτικά, organic και περιέχουν κάποια ασφαλή συνθετικά συστατικά για βελτιστοποίηση της απόδοσης.

Οι συνθέσεις δεν περιέχουν: GMO, phthalates, sulfates, parabens, γλουτένη και τάλκ

Βιωσιμότητα: Για τις συσκευασίες χρησιμοποιούνται ανακυκλωμένο αλουμίνιο, πολτός γυαλιού και χαρτί από την πλατφόρμα TerraCycle’s Zero Waste Box. Έτσι περιορίζεται το αποτύπωμα της εταιρείας σε ό,τι αφορά τη χρήση χαρτιού.

Τα Ilia beauty είναι γνωστά για την πολυχρηστικότητα τους. Τα highlighter του brand είναι αγαπημένα πολλών editors, με star προϊόν το “The Polka Dots” & Moonbeams”. Μπορείς να τα παραγγείλεις online σε e-shop του εξωτερικού και στην Ελλάδα στο In Beauty Pharma.

Είσαι φαν του clean beauty στο μακιγιάζ; Θα δοκίμαζες κάποιο brand από τα παραπάνω;

Διάβασε πρώτος όλα τα θέματα του iPop.gr στο Google News