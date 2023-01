View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Το μήκος τείνει να γίνει πιο κοντό, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Pinterest για το 2023, το οποίο υπόσχεται κοντές πλεξούδες και ψιλοκομμένες φράντζες. Αλλά για όσες δεν μπορούν να αποχωριστούν τα μακριά τους μαλλιά, το φιλαριστό look παραμένει in.