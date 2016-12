Ο George Michael στις πύλες του παραδείσου- Συγκλονιστικό σκίτσο για τον θάνατο του τραγουδιστή (Photos)

LIKE US ON FACEBOOK

Στα 53 του χρόνια έφυγε απ’ την ζωή ανήμερα των Χριστουγέννων ο George Michael, σκορπίζοντας θλίψη σ’ όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο αλλά και τους φανς του. Η απώλεια του τραγουδιστή, το όνομα του οποίου συνδέθηκε με τα Χριστούγεννα λόγω του «Last Christmas» αποτυπώνεται εξαιρετικά σ’ ένα σκίτσο.

Συγκεκριμένα, το σκίτσο για λογαριασμό του περιοδικού «Chris ‘ROY’ Taylor» , το οποίο συνοδεύει την μεγαλύτερη εφημερίδα της Αυστραλίας «Herald Sun» δείχνει τον George Michael να βρίσκεται στις πύλες του παραδείσου. Εκεί, όμως, δεν είναι μόνος. Αντίθετα τον περιμένουν άλλες προσωπικότητες του καλλιτεχνικού χώρου που «έφυγαν» το 2016, ανάμεσα στους οποίους ο David Bowie, o Cohen και ο Prince.

To μήνυμα στην είσοδο του παραδείσου γράφει: «Καλωσορίσατε στο Rock and Roll Hall of Fame». Οι άγγελοι απ’ την σειρά τους λένε: «Νομίζαμε ότι θα αλλάζαμε το όνομα για το υπόλοιπο του 2016».

