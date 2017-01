O Αντετοκούνμπο «έγραψε» πάλι! Έγινε ο πρώτος Έλληνας σε εξώφυλλο του Sports Illustrated (Photo)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατάφερε για ακόμα μια φορά να μας κάνει περήφανους! Ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας που αγωνίζεται στο NBA φιγουράρει στο εξώφυλλο του περιοδικού Sports Illustrated, όντας ο πρώτος Έλληνας αθλητής που καταφέρνει κάτι τέτοιο!

Μάλιστα το περιοδικό τον χαρακτήρισε ως τον πιο ιντριγκαδόρικο point guard σε όλη την ιστορία του NBA.

Regional Cover: Giannis Antetokounmpo is the most intriguing point guard in NBA history (by @SI_LeeJenkins) https://t.co/DimUVsNd9u pic.twitter.com/snnoU7Qnx4

— Sports Illustrated (@SInow) January 3, 2017