Μεγάλο fail στο live της Mariah Carey στο New Year’s Eve στη Νέα Υόρκη (Video)

Σε «φιάσκο» κατέληξε το live της Mariah Carey στο New Year’s Eve στη Νέα Υόρκη. Παρά τις προσπάθειες της τραγουδίστριας να διασκεδάσει το πλήθος στην Times Square, τα προβλήματα ήταν τόσα πολλά που το live αποδείχθηκε μια μεγάλη αποτυχία!

Τα προβλήματα ξεκίνησαν ήδη απ’ το πρώτο τραγούδι. Τα τεχνικά προβλήματα στον ήχο αλλά και τα monitors που δεν λειτουργούσαν ήταν η αρχή του κακού! Η ίδια προσπάθησε να συνεχίσει με το δεύτερο τραγούδι, κανένα πρόβλημα, όμως, δεν είχε λυθεί!

Τότε ήταν η στιγμή που στράφηκε προς το κοινό και ζήτησε να συμμετέχουν στο τραγούδι, ενώ μάλιστα έδωσε και το μικρόφωνο στο πλήθος!

Ενώ κρατιόταν για αρκετή ώρα, η Mariah Carey στο τέλος δεν άντεξε και είπε:

Εντάξει, αυτό είναι μόνο για γέλια. Και εγώ προσπαθώ να είμαι καλή στη δουλειά μου εδώ. Και εγώ χρειάζομαι διακοπές, μπορώ να τις έχω

Λίγο μετά το live, η τραγουδίστρια έγραψε στο Twitter της: «Shit happens! Να έχετε μια χαρούμενη και υγιή χρονιά όλοι! Αυτό που έγινε είναι ένας τρόπος να δημιουργηθούν περισσότερο πρωτοσέλιδα το 2017!».

Shit happens 😩 Have a happy and healthy new year everybody!🎉 Here's to making more headlines in 2017 😂 pic.twitter.com/0Td8se57jr

— Mariah Carey (@MariahCarey) January 1, 2017