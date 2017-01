To Hollywood έγινε Hollyweed μετά τη νομιμοποίηση της μαριχουάνας στην Καλιφόρνια!

LIKE US ON FACEBOOK

Το νέο έτος βρήκε τους κατοίκους του Los Angeles με μια έκπληξη! Η διάσημη πινακίδα που γράφει «Hollywood» είχε μετατραπεί από κάποιον φαρσέρ σε «Hollyweed» την πρώτη μέρα του 2017!

Όπως είναι φυσικό, οι χρήστες των social media μόλις το έμαθαν ξεκίνησαν να ανεβάζουν φωτογραφίες, σχολιάζοντάς το, ενώ προς το παρόν παραμένει άγνωστο το ποιος βρίσκεται πίσω απ’ την «έκπληξη».

Αφορμή για την μετατροπή του Hollywood σε Hollyweed είναι το γεγονός ότι από σήμερα στην πολιτεία της Καλιφόρνιας, όπου ανήκει το Los Angeles, η μαριχουάνα είναι πλέον νόμιμη μετά από σχετική ψηφοφορία που έγινε.

Αυτά συμβαίνουν μόνο στο… Hollywood!

I wonder if Snoop Dogg and his crew were behind the Hollyweed sign? pic.twitter.com/2dHAXFBCy3 — Eric Aldridge (@ealdridge1389) January 1, 2017

The 1st sun of 2017 rises over #Hollyweed… (whoever did this, bravo 👏🏼👏🏼) pic.twitter.com/4NrDOftYVI — Amanda Busick (@AmandaBusick) January 1, 2017

“Prankster alters iconic Hollywood sign to read ‘Hollyweed’ as new marijuana law begins in California ” https://t.co/cZnK5heAxV pic.twitter.com/uuca28SREQ — Joe Morris (@jspeedymorris22) January 1, 2017