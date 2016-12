Γεμάτη κεριά και λουλούδια η χριστουγεννιάτικη αγορά του Βερολίνου μετά το τρομοκρατικό χτύπημα (Photos)

Φέτος στα Χριστούγεννα στη Γερμανία δεν θα είναι τα ίδια. Η πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση στην «καρδιά» του Βερολίνου και συγκεκριμένα σε πολυσύχναστη χριστουγεννιάτικη αγορά έχει «παγώσει» τους πολίτες, οι οποίοι πενθούν τα 12 θύματα του μακελειού του ISIS.

Η χριστουγεννιάτικη αγορά έχει ανοίξει και πάλι τις πόρτες της, με τους πολίτες να περνούν απ’ το σημείο αφήνοντας κεριά, λουλούδια αλλά και μηνύματα αγάπης.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα, ενώ ο κόσμος προσπαθεί να συνεχίσει την ζωή του, αποδεχόμενος, δυστυχώς, τον τρόμο που έχει καλύψει την Ευρώπη.

The Breitscheidplatz Christmas market has reopened today. Resilient. Just like this increadible city we all love. #IchBinEinBerliner pic.twitter.com/lNynzavRBO

— Awesome Berlin (@AWBLN) December 22, 2016