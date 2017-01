Ένα poster με όλους τους celebrities που μας στέρησε το 2016 (Photo)

Οι celebrities που μας στέρησε το 2016 είναι πολλοί, με την χρονιά που πέρασε να παίρνει μαζί της καλλιτέχνες ακόμα και την τελευταία στιγμή.

Ο καλλιτέχνης Chris Barker απ’ τη Βρετανία θέλησε να αποτίσει φόρο τιμής σε όλους αυτούς που έφυγαν απ’ την ζωή το 2016 και το κατάφερε μ’ ένα poster όπου περιλαμβάνονται όλοι οι διάσημοι που «έφυγαν» μέσα στο έτος.

Για να φτιάξει το εντυπωσιακό poster, o Barker βασίστηκε στο εξώφυλλο του άλμπουμ Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band των Beatles.

Όπως λέει ο ίδιος, ξεκίνησε να εργάζεται πάνω σ’ αυτό το βράδυ των αμερικάνικων εκλογών. Φυσικά, λίγο πριν την εκπνοή του 2016, πρόσθεσε σ’ αυτό τον George Michael και την Carrie Fisher.

I'm really sorry everyone. This is so sad. I feel awful. #RIPCarrieFisher #sgtpepper2016 May the force be with 2017. pic.twitter.com/3HJM8mJPVQ

— christhebarker (@christhebarker) December 27, 2016