Ένα χαμόγελο στο πρόσωπο δύο κοριτσιών που νόμιζαν ότι είχαν χάσει την ελπίδα τους αφότου πέθανε ο παππούς τους (Video)

Η Jennifer Ramos και η οικογένειά της γνώριζαν ότι τα Χριστούγεννα που συνήθιζαν να περνούν μαζί με τον παππού της οικογένειας δεν θα ήταν ποτέ ξανά τα ίδια αφότου εκείνος πέθανε πέρυσι.

Η Jennifer ήξερε ότι η απώλεια του παππού ήταν ακόμα πιο έντονη στις δύο μικρές αδερφές της, για τις οποίες φέτος τα Χριστούγεννα θα ήταν μια δύσκολη υπόθεση.

Όμως, η θεία τους είχε μια εκπληκτική ιδέα και κατάφερε να φέρει πολλά χαμόγελα στα πρόσωπα των δύο κοριτσιών! Για τα Χριστούγεννα τους πήρε δώρο από ένα αρκουδάκι, το οποίο είχε πάνω ένα κουμπί. Μόλις τα δύο αδερφάκια πατάνε το κουμπί στον αρκούδο, τότε ακούγεται η φωνή του παππού τους να τους λέει διάφορες ιστορίες και αστεία που έκαναν μεταξύ τους!

so my grandpa passed away tragically about a year ago and my aunt got my sisters a teddy bear that has a recording of my grandpas voice😢❤️ pic.twitter.com/zdjUaghISr

— yenn (@y_jennifer2974) December 25, 2016