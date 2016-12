Το Periscope γίνεται 360 μοιρών!

To Twitter Periscope μόλις απέκτησε δυνατότητα για video 360 μοιρών!

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το νέο χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο με το τελευταίο update.

Ο CEO του Twitter έκανε φυσικά την αρχή τουιτάροντας ο ίδιος ένας 360 video:

360 Sunset in Florida. First ever #Periscope360 with @Brandee_Anthony https://t.co/AZWbnnT15S

— Alex Pettitt (@Alexpettitt) December 28, 2016