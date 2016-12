3 άγνωστα άλμπουμ του George Michael που ίσως δεν θα κυκλοφορήσουν ποτέ!

Λίγες μέρες μετά τον απρόσμενο θάνατο του George Michael την Ημέρα των Χριστουγέννων, η Daily Mail αποκαλύπτει ότι ο διάσημος τραγουδιστής της Pop έχει τρια άλμπουμ τα οποία δεν έχει κυκλοφορήσει. Τα άλμπουμ αυτά είναι πιθανό, πως δεν θα κυκλοφορήσουν ποτέ.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mirror ο τελειομανής μουσικός αφιέρωσε πολλά χρόνια εργασίας στο κάθε άλμπουμ, αλλά τελικά αποφάσισε ότι δεν ήταν έτοιμα να βγουν στην κυκλοφορία.

Στα τρια άγνωστα άλμπουμ του αγαπημένου καλλιτέχνη περιλαμβάνεται το τραγούδι «Trojan Souls», τους στίχους του οποίου μοιράστηκε την Τετάρτη ο σύντροφος του τραγουδιστή, Fadi Fawaz, και το τραγούδι «White Light», το οποίο επρόκειτο να κυκλοφορήσει μετά την εμφάνιση του George Michael στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012.Ένα ακόμα λέγεται ότι είναι ένα dance album, το οποίο ακολουθεί το τραγούδι του 1990 «Listen Without Prejudice».

Χθες ο Fawaz, που ήταν αυτός που βρήκε νεκρό τον George Michael στο κρεβάτι του, δημοσιοποίησε στο Twitter τους στίχους του τραγουδιού «This Kind of Love».

Το τραγούδι περιέχει τους στίχους: «Now everyone has to get over I know, but this empty house seems to get colder and colder», αναφερόμενοι εμφανώς στην απώλεια του τραγουδιστή.

Στο tweet του αναφέρει την χαρακτηριστική φράση: «My Baby.» Το τραγούδι, στο οποίο συμμετείχε ο Elton John, λέγεται ότι ανήκε σε ένα άλμπουμ που θα κυκλοφορούσε το 1993, αλλά λόγω νομικών θεμάτων δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Ο σύντροφος του George Michael ανάρτησε επιπλέον tweet μιλώντας για την αυθεντικότητα του τραγουδιού.

The song I posted was found online they are many versions of it, please do your research if u think you r professional in what u do. — Fadi Fawaz (@fadifawaz) December 28, 2016

Photo: Daily Mail