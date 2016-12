«Ταξίδι στα άστρα» για την πριγκίπισσα Leia- Το «αντίο» του Harrison Ford και όσα θα θυμόμαστε για πάντα- Video

LIKE US ON FACEBOOK

Κοντά στα άστρα όπου και ανήκει βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η πριγκίπισσα Leia του Star Wars η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία εξήντα ετών.

Συντετριμμένος δηλώνει συμπρωταγωνιστής της Carrie Fisher, Harrison Ford, ενώ οι φίλοι και οι θαυμαστές της θρηνούν για την απώλεια της.

Ο θάνατος της ηθοποιού προστίθεται στην μεγάλη λίστα θανάτων του 2016 και έρχεται μόλις 2 μέρες μετά την απώλεια του George Michael.

Τι είπε για την Carrie Fisher ο Harrison Ford;

Ο ηθοποιός αποχαιρέτησε την συμπρωταγωνίστρια του και φίλη του Leia επισημαίνοντας:

Ήταν μοναδική… εξαιρετική, αυθεντική

«Αστεία, συναισθηματικά ατρόμητη. Έζησε τη ζωή της γενναία. Οι σκέψεις μου είναι με την κόρη της, Μπίλι, τη μητέρα της Ντέμπι, τον αδελφό της Τοντ και τους πολλούς φίλους της. Θα λείψει σε όλους μας», τόνισε μιλώντας στο People.

Η Carrie Fisher είχε παίξει στις original ταινίες του Πολέμου των Άστρων: Μια νέα ελπίδα, Η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται και Η επιστροφή των Τζεντάι (A new hope, The empire strikes back, The return of Jedi ).

Θυμίζουμε πως η 60χρονη ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή την Τρίτη, καθώς το Σάββατο κατά τη διάρκεια πτήσεις από το Λονδίνο στο Λος Άντζελες έπαθε καρδιακό επεισόδιο.

Η πριγκίπισσα Leia αξίζει να τονίσουμε πως εμφανίστηκε στην πρώτη τριλογία των ταινιών του George Lucas.

Αποτέλεσε σύμβολο του Star Wars και την απολαύσαμε ως ηγέτιδα της επανάστασης και ως μητέρα του νέου «υπέρτατου κακού».

