Η ταραχώδης ζωή του George Michael και η καριέρα ενός superstar (Photos- Videos)

Την ημέρα των Χριστουγέννων αποχαιρετήσαμε έναν ακόμα θρύλο της μουσικής, τον George Michael, ο οποίος έφυγε σε ηλικία μόλις 53 χρονών από καρδιακή ανεπάρκεια, αφήνοντας πίσω του μεγάλο κενό. Ποιος είναι όμως ο George Michael, ο οποίος χαρακτηρίστηκε για την ταραχώδη ζωή του;

Είναι γνωστή παγκοσμίως η σχέση του Άγγλου τραγουδιστή της pop με τα ναρκωτικά. Τον Ιούλιο του 2015, μάλιστα, φαίνεται πως ο διάσημος τραγουδιστής εισήχθη σε κλινική απεξάρτησης στην Ελβετία, ενώ όπως αποκαλύφθηκε, ο ίδιος έπασχε από κατάθλιψη. Είχε βρεθεί αρκετά κοντά στο θάνατο εκείνο το διάστημα, καθώς έκανε χρήση πολύ σκληρών ναρκωτικών, όπως το κρακ, η κοκαΐνη, η μαριχουάνα, ενώ πολλές φορές συνδύαζε χάπια και αλκοόλ και είχε έντονες διατροφικές διαταραχές.

Τι ήταν αυτό που οδήγησε τον διάσημο τραγουδιστή στο να γίνει και πάλι έρμαιο των εθισμών του;

Αρχικά, ο θάνατος της μητέρας του προκάλεσε κατάθλιψη στον τραγουδιστή, καθώς του στοίχισε πολύ ο χαμός της. Το 2011 ο George Michael βρέθηκε και πάλι πολύ κοντά στο θάνατο, καθώς αρρώστησε βαριά κατά την προετοιμασία του για μια συναυλία στη Βιέννη και υπέφερε μέρες στο νοσοκομείο από πνευμονία. Αναγκάστηκαν να του κάνουν τραχειοτομή για να μπορέσουν να τον επαναφέρουν, καθώς είχε πέσει σε κώμα. Παράλληλα, ο χωρισμός του από τον φίλο του Kenny Goss μετά από 15 χρόνια σχέσης του στοίχισε σε μεγάλο βαθμό και έμελλε να οδηγήσει τον τραγουδιστή πίσω στις εξαρτήσεις.

Οι συλλήψεις

Τα γεγονότα αυτά ακολούθησαν μια σειρά από συλλήψεις που είχαν σχέση με τη χρήση ναρκωτικών που έκανε ο τραγουδιστής αλλά και με ένα πολύ σοβαρό τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη το 2013. Παράλληλα, η έντονη σεξουαλική του δραστηριότητα ήταν αυτή που τον οδήγησε σε μια ακόμα σύλληψη. Όπως έγινε γνωστό, ο George Michael επιδιδόταν συχνά σε ερωτικές συνευρέσεις με αγνώστους και έτσι περιστατικό του 1998, στις δημόσιες τουαλέτες του Beverley Hills προκάλεσε τη σύλληψή του. Μετά τη σύλληψη του από τον μυστικό αστυνομικό του τμήματος ηθών, για απρεπή συμπεριφορά, αναγκάστηκε να παραδεχτεί δημόσια πως είναι gay και να δημοσιοποιήσει την σχέση του με τον επιχειρηματία.

Το έργο του

Αδιαμφισβήτητα ο George Michael άφησε πίσω του ιστορία με το μεγάλο μουσικό έργο του, με το οποίο συνόδευσε πολλές γενιές, που τον αγάπησαν γι’ αυτό. Ακόμα και τα παλιότερα τραγούδια του ακούγονται μέχρι και σήμερα, ενώ αυτές τις μέρες φυσικά όλοι σιγοτραγουδούν το «Last Christmas», το οποίο τον συνέδεσε με τα Χριστούγεννα. Τραγική ειρωνεία το ότι έφυγε απ’ την ζωή ανήμερα Χριστουγέννων, ενώ ήταν ο δημιουργός του διάσημου χριστουγεννιάτικου «ύμνου».

Δείτε μερικά από τα σημαντικότερα τραγούδια του:

Η ζωή του George Michael μέσα από φωτογραφίες:

Ο George Michael με τον Andrew Ridgeley, όταν σχημάτισαν το συγκρότημά τους Wham!, μετά την πρώτη τους συνάντηση στο σχολείο. Έκαναν δυο άλμπουμ που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία, συμπεριλαμβανομένων των τραγουδιών Last Christmas, Club Tropicana and Wake Me Up Before You Go Go.

Η πρώτη εμφάνισή του ως solo καριέρα με το διάσημο τραγούδι Careless Whisper, το οποίο γνώρισε τεράστια επιτυχία.

Ο George Michael τραγουδάει παρέα με τους Harvey Goldsmith, Bono, Paul McCartney, Bob Geldof και Freddie Mercury, στο Wembley.

Συνάντηση του George Michael με την Dianna με την οποία έκτοτε έγιναν φίλοι.

Στιγμιότυπο από τη σύλληψή του το 1997 για το επεισόδιο σε δημόσιες τουαλέτες στο Los Angeles, περιστατικό το οποίο τον ανάγκασε να παραδεχτεί την σεξουαλική του ταυτότητα.

Ο George Michael και ο σύντροφός του επί 15 χρόνια Kenny Goss, με τον οποίο χώρισαν το 2009.

Η τελευταία περιοδεία του τραγουδιστή, πραγματοποιήθηκε το 2012 στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου. Τότε έγινε γνωστό ότι ετοίμαζε το καινούργιο του άλμπουμ μετά από 12 χρόνια απουσίας.

Η σοκαριστική εικόνα του τραγουδιστή μετά την έξοδό του από το κέντρο αποτοξίνωσης στην Ελβετία. Φαίνεται αρκετά ταλαιπωρημένος και έχει πάρει αρκετά κιλά.

Η συναυλία του George Michael στην Αθήνα:

Ποιος μπορεί να ξεχάσει την μοναδική εμφάνιση του ξεχωριστού αυτού καλλιτέχνη στην χώρα μας το 2007; Όσοι βρίσκονταν εκεί δεν θα ξεχάσουν, βέβαια, την εκπληκτική στιγμή όπου ο αγαπημένος καλλιτέχνης μιλά ελληνικά και καταπλήσσει το κοινό.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο με τον τραγουδιστή να βγαίνει στη σκηνή κρατώντας την ελληνική σημαία.

Photos: REUTERS, AFP, GETTY IMAGES, PA, AP, Northern Star