Συναγερμός στην Ιερουσαλήμ- Επίθεση φορτηγού με νεκρούς και τραυματίες- Photos

Φορτηγό έσπειρε τον πανικό στην Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες εισέβαλε στο πλήθος σκότωσε τουλάχιστον τρία άτομα και τραυμάτισε ακόμα 15 άτομα.

Ο οδηγός του φορτηγού είχε πέσει νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας, ενώ οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τρομοκρατική επίθεση.

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό είπε: «Πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση, μία σκόπιμη επίθεση». Το ίδιο ραδιόφωνο μετέδωσε ότι τα πτώματα «ήταν διάσπαρτα στο δρόμο».

UPDATE: #Palestinian terror attack: 15 Israelis injured after a truck plowed into them in #Jerusalem – Several seriously injured pic.twitter.com/uYJ9nSBoZy

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) January 8, 2017