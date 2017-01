Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του δράστη της Ιερουσαλήμ- Εννέα συλλήψεις σχετικά με την επίθεση

Στη δημοσιότητα δόθηκαν το βράδυ της Κυριακής τα στοιχεία του δράστη της Ιερουσαλήμ, ο οποίος ρίχνοντας το φορτηγό το οποίο οδηγούσε πάνω σε στρατιώτες, σκότωσε 4 ανθρώπους και τραυμάτισε ακόμα 15.

Σύμφωνα με την ισραηλινή Αστυνομία, ο δράστης είναι ο 28χρονος Fadi Qunbar, ο οποίος έπεσε νεκρός απ’ τα πυρά των αστυνομικών δυνάμεων αφού εξαπέλυσε την επίθεση.

Ο δράστης ήταν απ’ την γειτονιά Jabal Mukaber της ανατολικής Ιερουσαλήμ. Η αστυνομία έχει συλλάβει συνολικά 9 άτομα, μεταξύ των οποίων πέντε από τα μέλη της οικογένειας του Qunbar.

EMTs and paramedics pronaunce 4 20 y/os dead. 15 wounded: one severly injured evacuated, four moderetly and 10 lightly pic.twitter.com/IHOcrkQ0Fk

— Magen David Adom (@Mdais) January 8, 2017