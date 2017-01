Σομαλία: Έκρηξη και πυροβολισμοί στο αεροδρόμιο του Μογκαντίσου

Έκρηξη και πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο του Μογκαντίσου στη Σομαλία, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλούνται τα διεθνή ΜΜΕ.

Ειδικότερα, μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι ένοπλοι άνοιξαν πυρ μετά από μια μεγάλη έκρηξη, που σημειώθηκε κοντά στο αεροδρόμιο του Μογκαντίσου, στη Σομαλία.

Προς το παρόν παραμένει άγνωστο εάν υπάρχουν θύματα ή τραυματίες.

Θυμίζουμε πως ειδικά το καλοκαίρι η Σομαλία είχε γίνει πολλές φορές στόχος τρομοκρατικών επιθέσεων, οι οποίες έχουν στερήσει τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους.

#Mogadishu deadly twin explosions targetted Madina Gate entrance into Airport and The Peace Hotel #Somalia pic.twitter.com/SeCRsBdWWD

#Mogadishu: A loud blast followed by heavy gunfire was heard near Somalia's Mogadishu airport on Monday. pic.twitter.com/hpBmWCJsWq

— Ahmednairobi (@Ahmednairobi1) January 2, 2017