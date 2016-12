Η Ρωσία πενθεί τα θύματα της αεροπορικής τραγωδίας- Οι Αρχές αναζητούν την αιτία της συντριβής

Τα θύματα της αεροπορικής τραγωδίας που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής ανοιχτά του Σότσι πενθεί η Ρωσία, ενώ οι Αρχές αναζητούν την αιτία της συντριβής του στρατιωτικού αεροσκάφους Tu-154.

Oι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής έχουν περισυλλεχθεί μόλις 10 σοροί, ωστόσο, είναι απίθανο να υπάρχει κάποιος επιζών απ’το αεροπορικό δυστύχημα. Οι σοροί των θυμάτων θα αναλυθούν και ταυτοποιηθούν στη Μόσχα.

Το Ria Novosti επικαλούμενο πηγή απ’ τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ρωσίας, μετέδωσε ότι οι περισσότερες σοροί είναι εγκλωβισμένες στο εσωτερικό της ατράκτου του αεροσκάφους, σε βάθος περίπου 60 μέτρων.

Ο Υπουργός Μεταφορών της Ρωσίας σημείωσε ότι τα μαύρα κουτιά «δυστυχώς δεν έχουν ακόμα βρεθεί», προκειμένου να δώσουν απαντήσεις για την αεροπορική τραγωδία.

Ο ίδιος είπε ότι θα εξεταστούν «όλα τα πιθανά αίτια της συντριβής», τονίζοντας πως είναι πολύ νωρίς για «να μιλήσει κανείς για κάποιο συγκεκριμένο σενάριο, ιδίως εκείνο μιας τρομοκρατικής ενέργειας», ωστόσο δεν το απέκλεισε.

«Δεν υπάρχουν ενδείξεις για επιζώντες», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν κήρυξε τη Δεύτερα ημέρα εθνικού πένθους «στο σύνολο της ρωσικής επικράτειας», προσθέτοντας πως θα γίνει μια «ενδελεχής έρευνα προκειμένου να καθοριστούν τα αίτια της τραγωδίας».

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 84 επιβάτες και 8 μέλη του πληρώματος. Ανάμεσα στους επιβάτες ήταν 64 μέλη του μουσικού συνόλου Αλεξαντρόφ, η χορωδία του Κόκκινου Στρατού και 8 στρατιωτικοί.

Δεκάδες άνθρωποι άφησαν λουλούδια στην αίθουσα συναυλιών Αλεξαντρόφσκι στη Μόσχα.

#TU154: Crews from Channel One Russia, NTV, and Zvezda – each with three members, were on board https://t.co/ULR1rVlFmQ pic.twitter.com/xTTaCpu8Rd

— RT (@RT_com) December 25, 2016