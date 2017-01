Πυροβολισμοί στο αεροδρόμιο της Florida- Νεκροί και τραυματίες

LIKE US ON FACEBOOK

Επεισόδιο με πυροβολισμούς έλαβε χώρα στο αεροδρόμιο Fort Lauderdale-Hollywood της Florida στις ΗΠΑ με μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση να είναι σε εξέλιξη.

Τα διεθνή ΜΜΕ μεταδίδουν ότι υπάρχουν τρεις νεκροί και 8 τραυματίες απ’ την ένοπλη επίθεση, ενώ ο σερίφης μίλησε για «αρκετούς νεκρούς», χωρίς να προσδιορίζει τον αριθμό.

Ο δράστης βρίσκεται στα χέρια των Αρχών.

UPDATE: 11 victims reported by rescue services scanner, still to be confirmed https://t.co/Ge2VfVYJgP pic.twitter.com/aEdvEDDaHN — RT America (@RT_America) January 6, 2017

Νωριτερα, το SkyNews μετέδιδε ότι ο δράστης είναι νεκρός και 9 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ωστόσο, η πληροφορία ότι ο δράστης είναι νεκρός δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ.

Σύγχυση επικρατεί στο αεροδρόμιο, ενώ οι επιβάτες νωρίτερα έτρεχαν προς στην έξοδο για να προστατευθούν. Ο ένοπλος εισήλθε στο αεροδρόμιο και ξεκίνησε να πυροβολεί αδιακρίτως.

Heavy police presence here at #FLL where @AriFleischer reports shots have been fired. pic.twitter.com/OuK6AAoLK6 — Gary Grumbach (@GaryGrumbach) January 6, 2017

Όσοι επιβάτες είχαν μόλις προσγειωθεί, επιστρέφουν άμεσα στα αεροσκάφη μέχρι να τους δοθούν νεότερες οδηγίες.

Shots fired at FLL airport. Guy is bleeding profusely. Supposedly others are shot on the lower level at Delta Term 2. pic.twitter.com/UcL73Y8yGx — Maxwill Solutions (@MxWllSolutions) January 6, 2017

Photo: Joe Raedle / Getty Images