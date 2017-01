O Τραμπ απαντά στη Meryl Streep και την βρίζει- Photo

Μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter απάντησε στην Meryl Streep και συγκεκριμένα στην επίθεση που εξαπέλυσε στο πρόσωπο του κατά τη διάρκεια της τελετής των Χρυσών Σφαιρών, ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Τι είπε ο Τραμπ για την ηθοποιό;

Ο νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε την Meryl Streep υπερεκτιμημένη ηθοποιό ενώ τόνισε πως ακόμα κι αν δεν το ξέρει του επιτέθηκε χτες το βράδυ στις Χρυσές Σφαίρες.

Και πρόσθεσε αφήνοντας υπονοούμενα: «Αυτή είναι μια αιώνια υπηρέτρια της Χίλαρι που έχασε πανηγυρικά».

Στα tweets του ο Τραμπ επίσης τόνισε πως ποτέ δεν κορόιδεψε δημοσιογράφο ο οποίος είναι άτομο με ειδικές ανάγκες.

Δείτε το σχετικό tweet του Τραμπ:

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn’t know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

Hillary flunky who lost big. For the 100th time, I never «mocked» a disabled reporter (would never do that) but simply showed him……. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

«groveling» when he totally changed a 16 year old story that he had written in order to make me look bad. Just more very dishonest media! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

Θυμίζουμε, πως η ηθοποιός ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο της, και αναφέρθηκε για την ερμηνεία που την απογοήτευσε περισσότερο από κάθε άλλη τη χρονιά αυτή τονίζοντας πως δεν ήταν άλλη από του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Meryl Streep συγκεκριμένα είπε:

Υπήρξε μία ερμηνεία τη χρονιά αυτή που με συγκλόνισε. Μου ράγισε την καρδιά. Όχι επειδή ήταν κάτι καλό. Ήταν η στιγμή που ο άνθρωπος που ζητούσε να εκλεγεί στην πιο αξιοσέβαστη θέση στη χώρα μας, μιμήθηκε έναν ρεπόρτερ με ειδικές ανάγκες

Διαβάστε επίσης:

photo:NBC News