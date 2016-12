Ο σύντροφος του George Michael περιγράφει τη στιγμή που τον βρήκε νεκρό στο κρεβάτι

Με ένα tweet ο σύντροφος του George Michael, Fadi Fawaz, αποκάλυψε τη στιγμή που τον βρήκε νεκρό στο κρεβάτι ανήμερα των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, είχε πάει να τον ξυπνήσει το πρωί των Χριστουγέννων προκειμένου να ετοιμάσουν το γιορτινό τραπέζι, όμως, τον βρήκε νεκρό στο κρεβάτι.

«Αυτά τα Χριστούγεννα δε θα τα ξεχάσω ποτέ, να βρίσκεις το σύντροφο σου γαλήνια νεκρό στο κρεβάτι … Δε θα σταματήσεις ποτέ να μου λείπεις», έγραψε ο Fadi Fawaz στον λογαριασμό του στο Twitter.

ITs a xmas i will never forget finding your partner dead peacefully in bed first thing in the morning.. I will never stop missing you xx

— Fadi Fawaz (@fadifawaz) December 26, 2016