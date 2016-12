Ο Πούτιν δεν έδωσε «πράσινο φως» για την απέλαση των Αμερικανών διπλωματών

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έδωσε «πράσινο φως» για την απέλαση των Αμερικανών διπλωματών ως αντίποινα για τις κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ στη Ρωσία, σύμφωνα με τηλεγράφημα του Associated Press.

Η συγκεκριμένη κίνηση του Ρώσου Προέδρου ερμηνεύεται ως μια πιθανή προσπάθεια να κατευνάσει τα πνεύματα ανάμεσα στις δύο χώρες, λίγο πριν την αλλαγή της σκυτάλης στον Λευκό Οίκο.

BREAKING: President Vladimir Putin says Russia won't be expelling US diplomats in response to a new round of US sanctions.

December 30, 2016