Ο Liam Neeson θα ήταν ο πιο τρομακτικός … Άγιος Βασίλης και το αποδεικνύει- Video

Ο γοητευτικός ηθοποιός, Liam Neeson, αποδεικνύει μέσω ενός ιδιαίτερου σκετς που γράφτηκε αλλά και εν συνεχεία μεταδόθηκε από το «The Late Show with Stephen Colbert» πως είναι πολύ σκληρός για να είναι … Άγιος Βασίλης.

Στο συγκεκριμένα σκετς ο ηθοποιός επιστρατεύει το ταλέντο του και διακωμωδεί με τον δικό του τρόπο το μέχρι τώρα σκληρό κινηματογραφικό προφίλ που έχει χτίσει.

Για να δεις το σχετικό video θα σου πούμε να πάρεις βαθιά ανάσα και να καθίσεις γιατί θα ξεκαρδιστείς στο γέλιο.

O ηθοποιός αναλαμβάνει το ρόλο του Πατέρα των Εορτών και ντύνεται στα κόκκινα.

Κοιτάζοντας μάλιστα την κάμερα υιοθετεί το βαρύ στιλ του Bryan Mills από την κλασική ταινία δράσης και λέει μερικούς από τους στίχους του χριστουγεννιάτικου τραγουδιού:

I see you when you’re sleeping, i know when you’re awake

Δες το σχετικό video με πρωταγωνιστή τον Liam Neeson και περιμένουμε τα σχόλια σου: