Ο Αντετοκούνμπο, η ελληνική σημαία και η υπογραφή που αρνήθηκε να βάλει- Video

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε κάθε ευκαιρία που του δίνεται δείχνει πόσο πολύ σέβεται τη χώρα μας. Αυτή τη φορά μάλιστα θέλοντας να τονίσει, πως η σημαία είναι κάτι ιερό αρνήθηκε όταν του ζητήθηκε να υπογράψει επάνω της.

Τι συνέβη; Μετά την αναμέτρηση στη Νέα Υόρκη τον Γ. Αντετοκούνμπο περίμεναν αρκετοί Έλληνες οι οποίοι του ζητούσαν ένα αυτόγραφο. Ο Γιάννης σαφώς και δέχτηκε να υπογράψει σε όλα εκτός από ένα.

After the game, @Giannis_An34 takes time to pose with a few fellow Greeks!! 🇬🇷💪 #OwnTheFuture pic.twitter.com/9WHHTIMWHX



Το αστέρι των Μιλγουόκι Μπακς αμέσως μετά τον αγώνα βγήκε έξω από το Madison Square Garden όπου τον περίμεναν οι θαυμαστές του με στόχο να τον συγχαρούν. Ο Έλληνας φόργουορντ αμέσως έτρεξε να συνομιλήσει με τους θαυμαστές του, αλλά όταν το ζητήθηκε να υπογράψει στην σημαία αρνήθηκε λέγοντας «Όχι, δεν βάζω υπογραφή στη σημαία».

They asked @Giannis_An34 to sign the Greek flag and he said «No i don’t put signatures on the flag». Respect Giannis Antetokounmpo #NBAVote https://t.co/cLcyd8ekfC

— Alexandros Maragos (@AlexMaragos) January 5, 2017