Ο «Άγιος Βασίλης» βύθισε στο πένθος την Τουρκία- Νέες πληροφορίες για τα θύματα και οι πρώτες δηλώσεις Ερντογάν- Photos

Συγκλονισμένος όλος ο κόσμος παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με την επίθεση σε club στην Κωνσταντινούπολη κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 39 άτομα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες δράστης ήταν μόνο ο άνδρας που είχε ντυθεί «Άγιος Βασίλης» και οι τουρκικές Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Φανερά οργισμένος ο Πρόεδρος της Τουρκίας προέβη σε δηλώσεις κατά της οποίες τόνισε πως η χώρα του θα συνεχίσει να μάχεται κατά της τρομοκρατίας.

Συγκεκριμένα ο Τούρκους Πρόεδρος δήλωσε:

Ως έθνος, θα αγωνισθούμε μέχρι τέλους εναντίον όχι μόνο των ένοπλων επιθέσεων τρομοκρατικών οργανώσεων και των δυνάμεων που βρίσκονται πίσω τους, αλλά επίσης εναντίον των οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών επιθέσεών τους

Και πρόσθεσε: «Η Τουρκία θα αγωνισθεί μέχρι το τέλος εναντίον των κάθε μορφής επιθέσεων από τρομοκρατικές οργανώσεις. Προσπαθούν να δημιουργήσουν χάος, να καταστρέψουν το ηθικό του λαού μας και να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα μας με αποτρόπαιες επιθέσεις που στοχοθετούν αμάχους. Θα διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας ως έθνος, θα συσπειρωθούμε περισσότερο και δεν θα υποχωρήσουμε ποτέ σε τέτοια βρώμικα παιγνίδια».

Από την επίθεση του ενόπλου τραυματίσθηκαν, όπως τόνισε ο ο υπουργός Υγείας της Τουρκίας, Recep Akdağ, 69 άτομα. Μάλιστα, εξ αυτών σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται τέσσερις.

Θυμίζουμε, πως λίγη ώρα μετά την έλευση του 2017 και συγκεκριμένα στις 01:15 (00:15 ώρα Ελλάδας) ο δράστης εισέβαλε στο κέντρο διασκέδασης αφού είχε προηγουμένως σκοτώσει μπροστά στην είσοδο έναν αστυνομικό κι έναν πολίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τούρκικης αστυνομίας, μεταξύ των 21 εκ των 39 νεκρών που έχουν ταυτοποιηθεί δεν υπάρχουν Έλληνες υπήκοοι ούτε ομογενείς.

Τονίζουμε, πως η ταυτοποίηση των θυμάτων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και πως κλιμάκια του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος βρίσκονται ήδη στα νοσοκομεία για να βεβαιωθούν ότι μεταξύ των τραυματιών δεν υπάρχουν Έλληνες.

Οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ είχαν προειδοποιήσει πως υπήρχαν σχέδια σχετικά με διάπραξη τρομοκρατικών επιθέσεων στην Κωνσταντινούπολη, είπε στους δημοσιογράφους ο Μεμέτ Κοτζαρσλάν, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου Reina.

ο Κοτζαρσλάν σε δηλώσεις του που δημοσιεύθηκαν από την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Hürriyet τόνισε χαρακτηριστικά:

Οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ είχαν προειδοποιήσει για τον κίνδυνο τρομοκρατικής ενέργειας. Επιβλήθηκαν αυξημένα μέτρα ασφαλείας εδώ 7-10 μέρες πριν. Και λοιπόν; Έγινε

Από τα θύματα οι 15 ή 16 είναι ξένοι οι οποίοι είχαν επισκεφτεί την Κωνσταντινούπολη για την Πρωτοχρονιά.

Όπως ανακοίνωσε ισραηλινός εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ μια Ισραηλινή τραυματίσθηκε και η τύχη μιας δεύτερης αγνοείται.

Συγκεκριμένα ο Εκπρόσωπος του Υπουργείου ανέφερε:

Μια Ισραηλινή τραυματίσθηκε και νοσηλεύεται, αλλά η ζωή της δεν βρίσκεται σε κίνδυνο, ενώ δεν έχουμε νέα από μια δεύτερη Ισραηλινή η οποία βρισκόταν σ’ αυτή την ντισκοτέκ τη στιγμή της επίθεσης

«Ύστερα από εντολή του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου, ο Γενικός Γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας Πρέσβης κ. Γεώργιος Γεννηματάς διεβίβασε σήμερα το πρωί προς τον εδώ Πρέσβη της Τουρκίας κ. Yaşar Halit Çevik τον αποτροπιασμό του Έλληνα Προέδρου για την βάρβαρη πολύνεκρη τρομοκρατική ενέργεια σε νυκτερινό κέντρο της Κωνσταντινούπολης, την αμέριστη συμπαράσταση του Ελληνικού προς τον Τουρκικό Λαό και τα θερμά συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων καθώς και τις ειλικρινείς ευχές του για ταχεία ανάρρωση προς τους τραυματίες».

«Καταδικάζουμε απερίφραστα τη βάρβαρη πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε σε νυκτερινό κέντρο της Κωνσταντινούπολης» επισημαίνει το Υπουργείο Εξωτερικών και προσθέτει:

«Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στον τουρκικό λαό και απευθύνουμε ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Τη θλίψη του εξέφρασε και ο Κ.Μητσοτάκης:

Συντετριμμένη η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Φεντερίκα Μογκερίνι, έγραψε στο Twitter:

«Το 2017 ξεκινά με μια επίθεση στην Κωνσταντινούπολη. Οι σκέψεις μας βρίσκονται στα θύματα και τους αγαπημένους τους. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την πρόληψη αυτών των τραγωδιών»

2017 starts with an attack in #Istanbul. Our thoughts are with victims and their loved ones. We continue to work to prevent these tragedies

— Federica Mogherini (@FedericaMog) January 1, 2017