Ντάισελμπλουμ: «Ξεπαγώνουν» τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος

Ότι «ξεπαγώνουν» τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος ανέφερε σε ανακοίνωση του από το Άμστερνταμ ο επικεφαλής του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ.

Θα ξαναρχίσουν οι συνομιλίες με την Ελλάδα για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους, σύμφωνα με δηλώσεις του Γερούν Ντάισελμπλουμ ο οποίος υπογράμμισε πως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) ξανάρχισε τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα.

Οι θεσμοί έλαβαν και έκαναν αποδεκτή την επιστολή της ελληνικής Κυβέρνησης στην οποία περιλαμβάνονται οι δεσμεύσεις της Αθήνας προκειμένου να «ξεπαγώσουν» τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, όπως εξήγησε ο ίδιος.

Μάλιστα, ο επικεφαλής του Eurogroup έκανε και σχετικές αναρτήσεις στο twitter του:

Στην πρώτη του ανάρτηση έγραψε: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι έχουμε ανοίξει το δρόμο για να προχωρήσει ο #ESM με τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα χρέους για την #Greece»

Happy to conclude that we have cleared the way for #ESM to go ahead with decision-making procedures for short term debt measures #Greece — Jeroen Dijsselbloem (@J_Dijsselbloem) December 24, 2016

Στο δεύτερο tweet του ο Ντάισελμπλουμ επιβεβαίωσε ότι έχουν την επιστολή με την οποία ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του από τις προηγούμενες συμφωνίες.

I have received a letter in which my Greek colleague has confirmed his commitment to previous agreements #Greece — Jeroen Dijsselbloem (@J_Dijsselbloem) December 24, 2016

Ο κύκλος των tweets έκλεισε με το εξής: «Τα σημερινά βήματα μας επέτρεψαν να συνεχίσουμε τη θετική πορεία για την #Greece».

Today's steps allow us to continue on the positive way forward for #Greece — Jeroen Dijsselbloem (@J_Dijsselbloem) December 24, 2016

Η αντίδραση του Μαξίμου:

Ότι το «ξεπάγωμα» των βραχυπρόθεσμών μέτρων ελάφρυνσης του χρέους που ανακοίνωσε ο κ. Ντάισελμπλουμ αποτελεί την αναμενόμενη δικαίωση των κυβερνητικών επιλογών να στηριχτούν οι χαμηλοσυνταξιούχοι και, με το πάγωμα του ΦΠΑ, οι κάτοικοι των νησιών που δέχονται προσφυγικές ροές, τόνισαν κυβερνητικές πηγές στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Από τις πρώτες αντιδράσεις του Μαξίμου δεν έλειψαν τα πυρά προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς οι ίδιες πηγές σχολίασαν πως ο μόνος που σήμερα δεν χαίρεται είναι ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος έσπευσε να ταυτιστεί και στη Βουλή με τις πιο τιμωρητικές πτέρυγες των δανειστών.