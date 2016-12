Νεκρός σε ανταλλαγή πυροβολισμών στο Μιλάνο ο Τυνήσιος δράστης της επίθεσης του Βερολίνου (Photos-Video)

Ο Τυνήσιος δράστης της επίθεσης στην χριστουγεννιάτικη αγορά στο Βερολίνο πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε κατά την διάρκεια ανταλλαγής πυρών στο Μιλάνο τα ξημερώματα της Παρασκευής. Την είδηση του θανάτου του Anis Amri επιβεβαίωσε και ο Ιταλός ΥΠΕΣ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε.

Police source: Fingerprints have identified the man killed as Berlin attacker Anis Amri https://t.co/RoO3EfEgpK pic.twitter.com/3e085BJ2Nm

Την συγκεκριμένη είδηση να τονίσουμε, πως μετέδωσαν επίσης και τα ιταλικά ΜΜΕ, ενώ νωρίτερα στη δημοσιότητα δόθηκαν φωτογραφίες που δείχνουν τον δράστη πριν και μετά την επίθεση να επισκέπτεται «τζαμί του ISIS» που βρίσκεται στο Βερολίνο.

O υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου δήλωσε, πως τα δαχτυλικά αποτυπώματα του νεκρού άνδρα ταυτοποιήθηκαν με του Anis Amri.

Το ιταλικό πρακτορείο ANSA μετέδωσε πως ο ύποπτος εντοπίσθηκε σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια τυπικής έρευνας της Τροχαίας στις 4:00 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος) στην πλατεία Ι Μάτζιο.

A police source has said the fingerprints have identified the man killed in Milan as #Berlin attacker Anis Amri https://t.co/lQcsYBCZ4G

— Sky News (@SkyNews) December 23, 2016