Μ΄ένα από τα προεκλογικά του συνθήματα υποδέχτηκε ο Τραμπ το 2017- Photo

Χρησιμοποιώντας ένα από τα προεκλογικά του συνθήματα υποδέχτηκε ο νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το 2017.

Ο Ντ. Τραμπ ευχήθηκε στους Αμερικανούς πολίτες μέσω Twitter και συγκεκριμένα στην ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό έγραψε «ελάτε να κάνουμε ξανά μεγάλη την Αμερική».

Ο νέος Πρόεδρος της Αμερικής ανέφερε:

Καλή Χρονιά και πολλές ευλογίες σε όλους σας! Κοιτάζοντας μπροστά σε μια υπέροχη και ευημερούσα χρονιά καθώς εργαζόμαστε μαζί για να φτιάξουμε ξανά μεγάλη την Αμερική

TO ALL AMERICANS-#HappyNewYear & many blessings to you all! Looking forward to a wonderful & prosperous 2017 as we work together to #MAGA🇺🇸 pic.twitter.com/UaBFaoDYHe

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2017