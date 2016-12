ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ! Από εμάς του ipop.gr σε όλους εσάς οι καλύτερες ευχές!

LIKE US ON FACEBOOK

3, 2, 1 ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!!! Μακάρι το 2017 να είναι ένα έτος γεμάτο νέες εμπειρίες, όμορφες στιγμές, υγεία και επιτυχίες. Για όλους. Μακάρι αυτή η χρονιά να είναι γεμάτη με λιγότερες δυσκολίες, λιγότερη γκρίνια, λιγότερο άγχος και κυρίως λιγότερα προβλήματα!

Όλη η ομάδα του iPop.gr στέλνει μία μεγάλη αγκαλιά στον καθένα και δίνει ευχές…

Σε σένα που με διαβάζεις αυτή την στιγμή εύχομαι το νέο έτος να φέρει υγεία, ευτυχία, τύχη και αφθονία! Να απολαύσεις την κάθε στιγμή του μαζί με τα αγαπημένα σου πρόσωπα και να έχεις την ευκαιρία να ζήσεις όσα ονειρεύεσαι και δεν χάρηκες τα προηγούμενα χρόνια!

Χρόνια πολλά και καλή χρονιά! Να έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε όλα όσα δε μας αρέσουν!!!

Για το νέο έτος, εύχομαι να αποτελέσει αφετηρία νέων πραγμάτων και νέων προσπαθειών για όλους μας.

Να πιέσει ο καθένας τον εαυτό του προκειμένου να πετύχει όσα στοχεύει, να προσπαθήσουμε νέα πράγματα και να ζήσουμε καινούριες εμπειρίες, αλλάζοντας πρώτα τον εαυτό μας και γιατί όχι, αλλάζοντας και τον κόσμο μας!

Ό,τι κι αν είναι αυτό που φοβόμαστε, να βρούμε το κουράγιο και τη θέληση να το αντιμετωπίσουμε, ακόμα κι αν κάνουμε λάθη….

Άλλωστε τι νόημα έχει ένα νέο ξεκίνημα, χωρίς νέα λάθη; Και για να δανειστώ τα λόγια του Brad Paisley, επί του θέματος:

«Today is the first blank page of a 365 page book. Write a good one»

Χαμόγελα και όλα όσα αυτά συνεπάγονται! Πρόσεξε με όμως… ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ! Τα οποία θα μοιράζονται από αληθινούς ανθρώπους!

Για το 2017, λοιπόν, να έχουμε υγεία, ειλικρίνεια, ευτυχία, χαμόγελα και κυρίως κάθε δυσκολία να συνοδεύεται και από μία ευκολία.

Όσο για σένα λατρεμένε αναγνώστη μου… ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ και όλες οι ευχές σου να πραγματοποιηθούν! Άλλωστε… It’s a new dawn. It’s a new day. It’s a new life!

Μακάρι η νέα χρονιά να φέρει μόνο αγάπη στις καρδιές των ανθρώπων. Να σταματήσουμε όλοι να ασχολούμαστε τόσο με μικρότητες και να δούμε την ουσία των πραγμάτων.

Καλή Χρονιά σε όλους!

Αντί να αρχίσω να εύχομαι ευτυχία, υγεία, επιτυχίες κλπ κλπ κλασικά που για εμένα ήδη εννοούνται, θα ευχηθώ ΧΑΜΟΓΕΛΑ. Ναι νομίζω αυτό μου έχει λείψει περισσότερο από τους γύρω μου. Να δω χαμόγελα, και όχι ψεύτικα, που υποκρίνονται χαμόγελα. Αλλά από αυτά τα αληθινά, που χαμογελούν και τα μάτια του άλλου.

