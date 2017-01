Ισχυρός σεισμός στις Φιλιππίνες

Ένας ισχυρός σεισμός σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (ώρα Ελλάδος) στις Φιλιππίνες.

Η σεισμική δόνηση, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ, ήταν 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Ο σεισμός σημειώθηκε στα νοτιοανατολικά των Φιλιππίνων και ήταν υποθαλάσσιος. Το εστιακό του βάθος ήταν 617 χιλιόμετρα.

Προς το παρόν δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

Powerful 7.3-magnitude earthquake strikes the Celebes Sea between Indonesia and the Philippines, no tsunami warning issued – BMKG

— BNO News (@BNONews) January 10, 2017