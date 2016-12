Το είδαμε κι αυτό- Ο Τραμπ ευχαριστεί τον… εαυτό του- Photo

Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δείχνει να έχει κέφια και αποφάσισε να εκθειάσει τον εαυτό του μέσω ανάρτησης του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

Στο tweet του ο νέος Πρόεδρος της Αμερικής έσπευσε να σχολιάσει την αύξηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης των Αμερικανών.

Ο Τραμπ έγραψε στο Twitter:

Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις ΗΠΑ για το Δεκέμβριο αυξήθηκε στο 113,7, κατά σχεδόν 4 μονάδες. Είναι το υψηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από 15 χρόνια! Ευχαριστώ Ντόναλντ

The U.S. Consumer Confidence Index for December surged nearly four points to 113.7, THE HIGHEST LEVEL IN MORE THAN 15 YEARS! Thanks Donald!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2016