Επίθεση Τραμπ σε Ομπάμα: Δεν θα είναι ομαλή η μετάβαση- Πώς μάζεψε τη δήλωσή του λίγο αργότερα!

Την άποψη ότι η μετάβασή του στην Προεδρία της χώρας δεν θα είναι ομαλή εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Twitter την Τετάρτη. Ωστόσο, λίγο αργότερα είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπαράκ Ομπάμα και μίλησε για μια «πολύ καλή συζήτηση».

Ειδικότερα, ο Ντ. Τραμπ είχε γράψει σε tweet του:

Κάνω το καλύτερο για να αγνοήσω τις πολλές προκλητικές δηλώσεις του προέδρου Ο και τα εμπόδια. Νόμιζα ότι θα ήταν ομαλή μετάβαση – δεν

Doing my best to disregard the many inflammatory President O statements and roadblocks.Thought it was going to be a smooth transition – NOT!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2016